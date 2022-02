OnePlus Nord CE 2 5G: Lohnt sich das Upgrade?

OnePlus ist mit dem "10 Pro" bereits aus dem Deck­mantel der Geheim­hal­tung getreten - aller­dings nur in China. Wann das Flagg­schiff hier­zulande erscheinen soll, steht noch nicht fest. Orien­tiert man sich an den Vorgän­gern, könnte es sich im März oder April auch hier­zulande in den Regalen nieder­lassen.

OnePlus über­rascht davor aber noch mit einem Upgrade der im vergan­genen Jahr veröf­fent­lichten Core-Edition. An verschie­denen Stellen wurde geschraubt, gene­rell soll man "ein biss­chen mehr bekommen, als man erwartet hätte".

Die wich­tigsten Details zum OnePlus Nord CE 2 5G fassen wir nach­fol­gend zusammen.

OnePlus Nord CE 2 5G: Wich­tige Specs

OnePlus Nord CE 2 5G: Mittelklasse-Upgrade

Bild: OnePlus Was macht OnePlus beim Nord CE 2 5G im Gegen­satz zum Vorgänger anders? Beim Blick auf die Front hat sich nichts verän­dert. Es gibt weiterhin ein 6,43 Zoll großes AMOLED mit 90 Hz und mit kleinem Loch für die Selfie­kamera. Dafür sind die Verän­derungen auf der Rück­seite signi­fikanter. Das Kamera-Design hat sich gänz­lich zum schlanken Verti­kal­strich des Nord CE verän­dert. Die Linsen sind deut­lich größer geworden. Das Modul sieht auch nicht aufge­setzt aus, sondern erin­nert an die Gehäu­sever­schmel­zung wie beim Konzern-Kollegen Oppo (Find X3 Pro).

Die Kamera des OnePlus Nord CE 2 5G hat wieder einen 64-Mega­pixel-Sensor erhalte (Blende f/1.7 statt f/1.8), die 8-Mega­pixel-Ultra­weit­win­kel­kamera ist zum Vorgänger gleich, statt einer 2-Mega­pixel-Mono­chrom­kamera gibt es im Nord CE 2 5G eine 2-Mega­pixel-Makro­kamera.

Der chine­sische Hersteller hat sich statt für einen Prozessor von Qual­comm bei der neuen Core-Editionen für einen Dimen­sity-9000-Chip­satz von MediaTek entschieden. Das OnePlus Nord CE 2 5G wird mit Android 11 ausge­lie­fert, ein Update auf Android 12 dürfte künftig aber folgen. Gene­rell verspricht OnePlus zwei Jahre Android-Updates und drei Jahre Sicher­heits­updates für die neue Mittel­klasse.

Erwei­ter­barer Spei­cher, schnel­leres Laden

Neu ist die Möglich­keit, den internen Spei­cher zu erwei­tern. Um das zu ermög­lichen, unter­stützt der Karten­slot nun auch eine MicroSD-Karte, die den Spei­cher des Tele­fons um bis zu 1 TB aufsto­cken kann. Vom OnePlus Nord CE 2 5G wird es aber nur eine Version mit 8 GB Arbeits­spei­cher und 128 GB interne Spei­cher­kapa­zität geben. Vom Nord CE 5G gibt es auch eine Version mit 256 GB.

Dafür ist die Lade­leis­tung des Akkus vom Nach­kömm­ling höher. Die Größe mit 4500 mAh ist zwar gleich, statt der 30 W Lade­leis­tung unter­stützt der Akku des OnePlus Nord CE 2 5G nun 65 W. Laut Hersteller sollen schon kurze Lade­zeiten von 15 Minuten genügen, um das Smart­phone bis zu einem Tag nutzbar zu machen. Verschiedene Farben des OnePlus Nord CE 2 5G

Bild: OnePlus OnePlus betont das schlanke Design des Nord CE 2 5G. Mit einer Dicke von 7,8 mm ist es nochmal einen Tacken schlanker als der Vorgänger. Trotzdem wurde nicht auf den klas­sischen 3,5-mm-Klin­ken­anschluss verzichtet.

Preise und Verfüg­bar­keit

Erschei­nungs­datum des OnePlus Nord CE 2 5G ist der 10. März. Die besagte Version mit 8 GB/128 GB wird in zwei verschie­denen Farben ("Gray Mirror", "Bahama Blue") zu einem Preis von jeweils 349 Euro ange­boten. Erwei­ter­barer Spei­cher und schnel­leres Laden sind grund­sätz­lich gute Argu­mente für das Modell. Das OnePlus Nord 2 - das Flagg­schiff der OnePlus-Mittel­klasse sozu­sagen - wird bereits zu einem Markt­preis von 359 Euro (128 GB) ange­boten. Der Aufpreis ist über­schaubar. Damit tritt das Nord CE 2 5G eher in die Konkur­renz mit dem großen Bruder statt zum Vorgänger. Ob das Nord CE 2 5G dem OnePlus Nord 2 das Wasser reichen kann, muss ein ausführ­licher Test der neuen Mittel­klasse zeigen.

HMD stellte in dieser Woche zwei neue Nokia-Smart­phones vor. Was "G21" und "G11" leisten und was sie kosten, lesen Sie in einer weiteren News.