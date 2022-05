Android 12 für das OnePlus Nord wird ausgerollt

Das OnePlus Nord erhält ab sofort ein Update auf Android 12. Eine etwas über­raschende Veröf­fent­lichung, da der Hersteller erst vor wenigen Tagen eine dritte Beta­ver­sion der Soft­ware publi­zierte. Es ist der zweite Versi­ons­sprung für das Mobil­gerät. Auf den Markt kam das Smart­phone mit Android 10 an Bord. Das auf Android 12 basie­rende OxygenOS 12 für das OnePlus Nord bringt unter anderem ein smartes Akku-Feature mit sich, das für eine längere Bereit­schafts­zeit sorgen soll. Die Benut­zer­ober­fläche, die Sicher­heit, der Dark Mode und die Shelf-App wurden eben­falls opti­miert.

Es schlägt zwölf für das OnePlus Nord

Android 12 für das OnePlus Nord ist da

OnePlus

Mit dem OnePlus Nord begann das chine­sische Unter­nehmen im Sommer 2020 damit, im Mittel­klasse-Smart­phone-Segment mitzu­mischen. Nachdem das Handy bereits von Android 10 auf Android 11 gehievt wurde, erfolgt nun der Sprung auf Android 12. Das Rollout der Soft­ware wird in Wellen voll­zogen. Zunächst sind indi­sche Anwender am Zug. Die euro­päi­sche Version ist aller­dings schon fertig, das Entwick­ler­studio muss nur noch auf bestimmte Vali­die­rungen warten. Zum manu­ellen Down­load steht OxygenOS 12 für das OnePlus Nord auch bereit. Aller­dings wird nicht empfohlen, auf euro­päi­schen Geräten die indi­sche Soft­ware aufzu­spielen. Oxygen-OS-12-Update

OnePlus-Forum Dhanabalan.T Allzu lang dürfte es nicht mehr dauern, bis auch hier­zulande der Update-Hinweis auf dem Mobil­telefon erscheint. Für diesen Fall sollten Sie genü­gend freien Spei­cher­platz auf dem Handy bereit­halten. Die Aktua­lisie­rung wiegt stolze 4 GB. Ergän­zend zum neuen Betriebs­system auf Android-12-Basis hält mit dem Update der Sicher­heits­patch Stand 1. April 2022 Einzug.

Welche Neue­rungen bringt OxygenOS 12?

Neben den eingangs erwähnten Features enthält die Soft­ware auch eine Work-Life-Balance-Funk­tion. Mit dieser lässt sich über die Schnell­ein­stel­lungen zwischen privater und beruf­licher Nutzung wech­seln. Neue Stile für das Always-on-Display und Verbes­serungen der Galerie gibt es eben­falls. Außerdem soll der HyperBoost die Bild­wie­der­hol­rate in Spielen stabi­lisieren. Was sich bei der stabilen Version von OxygenOS 12 für das OnePlus Nord im Vergleich zur dritten Beta geän­dert hat, ist unbe­kannt. Neue­rungen wurden nicht entdeckt und sogar die Versi­ons­nummer AC2001_11.F.11 ist iden­tisch. (OnePlus-Forum via xda-deve­lopers)

Am Donnerstag stellt OnePlus neue Smart­phones vor.