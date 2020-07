OnePlus Nord bei Amazon günstiger erhältlich

Aus dem eins­tigen Flagg­schiff-Killer OnePlus wurde eine Premium-Serie, welche sich preis­lich kaum noch von der Konkur­renz unter­scheidet – mit dem Nord kommt der Umschwung. Zurück zum attrak­tiven Kosten­faktor unter­halb von 400 Euro soll das Mittel­klas­se­mo­dell eine brei­tere Ziel­gruppe anspre­chen. Noch güns­tiger geht es bei Amazon. Der Online­shop hat das OnePlus Nord exklusiv für Prime-Mitglieder ab 369 Euro im Angebot. Die neue Stra­tegie des Herstel­lers scheint sich auszu­zahlen – das Smart­phone führt schon jetzt die Amazon-Best­seller-Liste an.

OnePlus Nord bei Amazon noch­mals güns­tiger

Das OnePlus Nord in voller Pracht

OnePlus

Im April 2014 star­tete der China-Konzern mit dem nur 269 Euro kostenden OnePlus One sein Mobil­ge­räte-Busi­ness. Die Anschaf­fungs­kosten nahmen in den Folge­jahren sukzes­sive zu, die teuerste Ausgabe des OnePlus 8 Pro kratzt an der 1000-Euro-Marke. In einem Inter­view gab der Hersteller zu Proto­koll, kaum etwas an der sich höher drehenden Preis­schraube der High-End-Modelle ändern zu können. Statt­dessen erwei­tert die Firma sein Port­folio um Mittel­klas­se­mo­delle, begin­nend mit dem OnePlus Nord (zu unserem Hands-on).

Die UVP des Smart­phones beträgt 399 Euro für die 128-GB-Vari­ante respek­tive 499 Euro für die 256-GB-Ausfüh­rung. Wem diese Summe für das 5G-Handy noch zu teuer, aber im Besitz eines Amazon-Prime-Abon­ne­ments ist, kann sich freuen. Der Online­shop bietet seinen Premium-Mitglie­dern alle Versionen des OnePlus Nord um 30 Euro rabat­tiert an. Somit schlägt die 128-GB-Option mit 369 Euro und die 256-GB-Option mit 469 Euro zu Buche. Das Angebot gilt für beide Farb­va­ri­anten (Blue Marble und Onyx Grey).

OnePlus Nord legt einen gran­diosen Verkaufs­start hin

OnePlus Nord günstig bei Amazon

OnePlus / Amazon In der Amazon-Best­seller-Liste „Handys & Smart­phones“ steigt das Quad-Kamera-Handy direkt auf dem ersten Platz ein. Auf Rang zwei befindet sich das iPhone 11, Posi­tion drei hat das iPhone SE (64 GB) inne. Dahinter folgen Huawei P30 Lite auf der vier und Galaxy A20e auf der fünf. Galaxy A51 (6), Xiaomi Redmi Note 8 Pro (7), Moto G8 (8), Galaxy M31 (9) und Galaxy A71 (10) komplet­tieren die Top Ten. Der Erfolg des OnePlus Nord dürfte dem guten Preis-Leis­tungs-Verhältnis geschuldet sein. Abseits des iPhone 11 belegen ausschließ­lich Einsteiger- und Mittel­klasse-Smart­phones die vorderen Plätze des Amazon-Rankings.

