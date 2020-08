Mittelklasse vs. Premium: OnePlus Nord gegen 8 (Pro)

Das OnePlus Nord ist ab morgen offi­ziell erhält­lich. Der chine­si­sche Hersteller will sich damit von seiner Ober­klasse-Reihe abgrenzen. Wir haben das rich­tungs­wei­sende Modell mit dem OnePlus 8 (Pro) vergli­chen.

Das OnePlus Nord soll eine neue Ära in der Geschichte des chine­si­schen Smart­phone-Herstel­lers einläuten. Tobte sich OnePlus bislang in der Ober­klasse mit stei­genden Preisen aus, soll nun auch eine andere Käufer­schaft bedient werden - jene Inter­es­senten, die nicht 700 Euro und mehr für ein Smart­phone ausgeben möchten. Gleich­zeitig philo­so­phiert OnePlus, dass Käufer des Nord nicht auf die gewohnte Premium-Qualität verzichten müssen.

Wir hatten das OnePlus Nord bereits getestet und können dem Mittel­klasse-Smart­phone einige Premium-Features beschei­nigen, die auch nicht nur als heiße Luft in der Hemi­sphäre verpuffen.

Ab morgen wird es offi­ziell erhält­lich sein. Wahl­weise stehen die Farben "Gray Onyx" und "Blue Marble" zur Verfü­gung. Zudem kann zwischen den zwei Spei­cherkom­bi­na­tionen 8 GB/128 GB zum Preis von 399 Euro und 12 GB/256 GB für 499 Euro gewählt werden. Wir haben das OnePlus Nord mit dem OnePlus 8 und dem OnePlus 8 Pro vergli­chen.

Design und Display

Die Design­sprache von OnePlus Nord und OnePlus 8 (Pro) sind gänz­lich verschieden. Während die beiden Premium-Modelle, die Ende April vorge­stellt wurden, mit einem Edge-Display-Design (abge­run­dete Display­seiten) bedacht worden sind, ist das Display-Design des OnePlus Nord flach. Das Edge-Design wird auch von Herstel­lern wie Samsung und Huawei in der Ober­klasse verwendet und ist ein Charak­te­ris­tikum, das in der Regel eher bei teureren Modellen zu finden ist.

Nichts­des­to­trotz kann das OnePlus Nord mit zeit­gemäß schmalen Display­rän­dern an den Seiten, unten und oben, punkten. Die Kamera-Ausspa­rung in Form eines Dual-Selfie-Punch­holes trägt auch dafür Sorge, dass das Display näher zum oberen Rand gezogen werden kann. Die Selfie­ka­meras beim OnePlus 8 (Pro) befinden sich an glei­cher Posi­tion links oben. Hier gibt es jeweils aber nur eine Linse im Gewand eines Single-Punch-Holes. OnePlus Nord (l.) vs. OnePlus 8 (M.) und OnePlus 8 Pro

Bild: teltarif.de Beim OnePlus Nord wurde nicht auf eine höhere Bild­wie­der­hol­rate des Displays verzichtet. Mit 90 Hz statt 60 Hz ist das Mittel­klasse-Modell mit dem Display des OnePlus 8 gleich auf, nur das OnePlus 8 Pro hat eine Bild­wie­der­hol­rate von 120 Hz. Den Unter­schied zwischen 90 Hz und 120 Hz empfinden wir aber nicht als elitär.

Im Test zum OnePlus Nord konnte uns die von uns gemes­sene Display­hel­lig­keit von 308 cd/m² nicht über­zeugen. Hier kann es bei licht­starken Umge­bungen durchaus proble­ma­tisch sein, die Darstel­lung auf dem Bild­schirm zu erkennen. OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro können mit von uns ermit­telten Werten von 521 cd/m² bezie­hungs­weise 524 cd/m² in dieser Diszi­plin deut­lich bessere Ergeb­nisse vorweisen. Als Schutz dient im OnePlus 8 (Pro) der aktu­elle Gorilla-Glass-6-Stan­dard. Das OnePlus Nord muss sich mit Gorilla Glass 5 begnügen, ange­sichts der Preis­ge­stal­tung ist dagegen aber nichts einzu­wenden. OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro erhielten erst­malig ein IP68-Zerti­fikat, das Schutz vor dem Eindringen von Staub und Wasser sowie das dauer­hafte Unter­tau­chen in Wasser beschei­nigt. Aller­dings handelte es sich nur um ein Nach­rei­chen des Zerti­fi­kats, an der Smart­phone-Archi­tektur im Vergleich zu den Vorgän­gern hat sich nichts geän­dert.

Das OnePlus Nord verfügt über kein offi­zi­elles Schutz­zer­ti­fikat. Selbst wenn es sich mit einem solchen brüsten könnte, sollten Nutzer das Smart­phone nicht zu leicht­fertig Schmutz und Wasser aussetzen, denn eine hundert­pro­zen­tige Garantie, dass das Smart­phone keine Schäden davon trägt, gibt es nicht.

Leis­tung, Akku und Konnek­ti­vität

Vergleicht man OnePlus Nord und OnePlus 8 (Pro), vergleicht man Snap­dragon 765G und Snap­dragon 865. In Bench­mark-Tests wie AnTuTu und unserem eigenen Browser-Test ergeben sich Werte mit teil­weise großen Unter­schieden. In der Praxis macht aber auch das OnePlus Nord einen sehr perfor­manten Eindruck. Käufer müssen nicht befürchten, im Gegen­satz zum OnePlus 8 (Pro) eine lahme Krücke in den Händen zu halten.

Die verfüg­baren Spei­cherkom­bi­na­tionen aller drei Modelle sind entweder mit 8 GB Arbeits­spei­cher und 128 GB interner Spei­cher­ka­pa­zität oder 12 GB Arbeits­spei­cher und 256 GB interner Spei­cher­ka­pa­zität iden­tisch. Der interne Spei­cher lässt sich bei allen drei Modellen nicht erwei­tern. Der Karten­slot ist in der Lage, zwei Nano-SIM-Karten parallel zu betreiben. Alle OnePlus-Geräte unter­stützen den 5G-Mobil­funk­stan­dard.

Die Akku­ka­pa­zi­täten aller OnePlus-Modelle liegen über 4000 mAh, wobei das OnePlus 8 Pro mit 4510 mAh die größte Kapa­zität vorweisen kann. In unserem Test hielt das OnePlus Nord mit über 10 Stunden Akku­lauf­zeit am längsten durch. Die Strom­spei­cher alle OnePlus-Modelle lassen sich mit 30 Watt schnell wieder aufladen, aber nur das OnePlus 8 Pro unter­stützt erst­malig induk­tives Laden sowie das Reverse-Feature, das es beispiels­weise erlaubt, kompa­tible Gadgets wie kabel­lose Head­sets am Gehäu­se­rü­cken des Geräts mit Energie zu versorgen.

Auf der nächsten Seite verglei­chen wir die Kame­ra­sys­teme mitein­ander. Außerdem lesen Sie das Fazit des Vergleichs.