OnePlus Nord 3: "Offizielle" Bilder und neue Daten geleakt

Vom Mittel­klasse-Smart­phone OnePlus Nord 3 wurden erst­mals "offi­zielle" Render­bilder veröf­fent­licht. Der Zwil­ling des Ace 2V soll auch in Europa auf den Markt kommen.

OnePlus will mit dem Nord 3 ein neues Mittel­klasse-Smart­phone nach Europa bringen. WinFuture hat erste offi­zielle Marke­ting-Rende­rings ergat­tert und mit der Öffent­lich­keit geteilt.

Zwil­ling des OnePlus Ace 2V

Das Nord 3 gleicht dem bereits in China verfüg­baren OnePlus Ace 2V wie ein Ei dem anderen, sodass es sich um dasselbe Gerät mit einer anderen Bezeich­nung für den euro­päi­schen Markt handeln könnte. Aller­dings soll das Nord 3 Gerüchten nach nicht wie sein Zwil­ling mit einer 64-MP-, sondern mit einer 50-MP-Haupt­kamera ausge­stattet sein, die der Hersteller durch einen 8-MP-Ultra­weit­win­kel­sensor und einen 2-MP-Makro­sensor ergänzt.

Die Objek­tive verteilen sich auf zwei kreis­för­mige unter­ein­ander­lie­gende Einheiten auf der Rück­seite, neben denen sich je ein LED-Blitz befindet. Auch das OnePlus-Label ist auf dem Back­cover des Smart­phones auszu­machen.

6,74 Zoll großes AMOLED-Display und Alert Slider

Renderbilder vom OnePlus Nord 3

Bild: Windfuture / @rquandt Auf der Front prangt ein 6,74 Zoll großes AMOLED-Panel aus dem Hause Tianma, das mit 2772 x 1240 Pixeln auflöst und eine maxi­male Bild­wie­der­hol­fre­quenz von 120 Hz stemmt. In einem Display-Punch-Hole befindet sich die Selfiecam. Ob es sich hierbei ebenso wie beim Ace 2V um eine 16-MP-Knipse handelt, ist derzeit noch unbe­kannt.

Die Bilder zeigen das OnePlus Nord 3 in den Farben Hell­grün und Dunkel­grau. An der rechten Gerä­teseite sitzt der Ein-/Aus-Button, darüber ein Schie­beregler, bei dem es sich vermut­lich um einen Alert Slider zum schnellen Wechsel zwischen Klin­geln, Vibra­tion und Stumm handelt.

Links­seitig siedelt sich die Laut­stär­kewippe an. Einen USB-Typ-C-Anschluss und den SIM-Karten-Einschub können wir an der Unter­kante ausma­chen. Der Finger­abdruck­sensor könnte sich wie beim Ace 2V unter dem Display befinden. Einer der Sensoren auf der Ober­kante dürfte, will man vom chine­sischen Modell ausgehen, eine Infrarot-Einheit verbergen. OnePlus Nord 3 Rendering: Ober- und Unterkante

Bild: Winfuture / @rquandt

5000-mAh-Akku mit 80-W-Schnell­ladung

Im Inneren des Smart­phones arbeitet ein MediaTek Dimen­sity 9000 mit acht Kernen und einem inte­grierten 5G-Modem. Dem Prozessor stehen bis zu 16 GB RAM und ein 256 GB fassender Flash-Spei­cher zur Seite. Ein 5000-mAh-Akku, der sich mit 80 W laden lässt, soll die Ener­gie­ver­sor­gung über­nehmen. Über den Preis des Handys ist uns noch nichts bekannt.

Wenn­gleich es das OnePlus Nord 3 aufgrund der Patent­klage von Nokia gegen Oppo und dessen Toch­ter­firmen wohl nicht nach Deutsch­land schaffen wird, könnte es doch in anderen euro­päi­schen Regionen an den Start gehen, sodass man es wahr­schein­lich auch hier­zulande von dortigen Händ­lern beziehen kann.

