OnePlus Nord 2T 5G und CE 2 Lite: Launch am 19. Mai

OnePlus tut es wieder und leakt sich selbst. Die chine­sische Marke wird in Kürze drei neue Produkte vorstellen - zwei Smart­phones und neue Musik­lie­feranten in Form von Buds. Die Modell­bezeich­nungen der Neuvor­stel­lungen sind nun bekannt, genannt wurden sie im OnePlus-Forum, der haus­eigenen Abtei­lung, in der bereits früher Infor­mationen vor den offi­ziellen Launch-Events geteilt wurden.

Im Header wird explizit Europa als Region genannt, in der sich die drei neuen Produkte neu vorstellen sollen. Das Launch-Event ist auf den 19. Mai 2022 um 16 Uhr MESZ datiert. Schon in der kommenden Woche wird sich das OnePlus-Port­folio also vergrö­ßern.

Neben den Modell­bezeich­nungen gibt es weitere Details zu OnePlus Nord 2T 5G, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G und den OnePlus Nord Buds.

Drei Neue von OnePlus: Offi­zielle Details

Copyright: OnePlus OnePlus bestückte zu Anfangs­zeiten den Flagg­schiff-Smart­phone-Markt mit Modellen, die mit deut­lich teureren mithalten sollten, gleich­zeitig aber güns­tiger als iPhone, Samsung Galaxy und Co. erhält­lich waren. Im Sommer 2020 kam nach den Premium-Modellen das OnePlus Nord dazu. Damit wollte die Marke den Mittel­klasse-Markt aufmi­schen. Hinter­grund: Die Modelle der Nord-Serie sollen dieje­nigen anspre­chen, die nicht so viel Geld für ein Smart­phone ausgeben, aber auch nicht auf die gewohnte OnePlus-Qualität verzichten wollen, hieß es mal in einem Pres­sege­spräch.

Seit dem OnePlus Nord sind einige weitere Modelle dazu­gekommen. Die Geschichte vom OnePlus One bis heute haben wir kürz­lich in einer Über­sicht zusam­men­gefasst. Jetzt kommen mit dem OnePlus Nord 2T 5G und OnePlus Nord CE 2 Lite 5G zwei weitere Modelle hinzu.

Ein wich­tiges Detail zum OnePlus Nord 2T 5G wurde nun verraten: Es wird über die gleiche Schnell­lade­tech­nologie verfügen wie das aktu­elle Flagg­schiff OnePlus 10 Pro. Die dort verbaute SuperVOOC-Lade­technik unter­stützt das Aufladen des Smart­phone-Akkus mit 80W. Weitere Details gibt es von offi­zieller Seite noch nicht. Auch über den Euro-Preis kann bislang nur speku­liert werden. Das OnePlus Nord 2 kostete vor rund einem Jahr in der Basis­ver­sion knapp 400 Euro. Es ist durchaus realis­tisch, dass sich der Preis für das neue T-Mittel­klasse-Modell in eine ähnliche Rich­tung bewegt.

Zu erwarten ist, dass der Preis für das eben­falls ange­kün­digte OnePlus Nord CE 2 Lite 5G güns­tiger ausfallen wird. Dieses Modell soll über einen großen Akku verfügen, der sich eben­falls schnell aufladen lässt - wie schnell, wurde noch nicht verraten.

Das dritte Produkt, die OnePlus Nord Buds, werden vermut­lich güns­tiger ausfallen als die Buds, die der Hersteller bereits im Angebot hat. Zum einen, weil mit dem Zusatz "Nord" die Einord­nung in die Mittel­klasse geschieht und zum anderen, weil von einem "erschwing­lichen Preis" gespro­chen wird. Letz­teres ist relativ, ein Preis unter dem für die OnePlus Buds Pro (UVP: rund 150 Euro) ist aber zu erwarten.

Wieder was mit Games

In der Ankün­digung zum Launch Event ist von "Speed Games" die Rede. Genauere Infor­mationen dazu gibt es noch nicht. OnePlus hatte im November vergan­genen Jahres die PacMan Edition des OnePlus Nord 2 auf den Markt gebracht - eine Special-Inte­rest-Ausgabe für dieje­nigen, die sich im Rahmen von beson­deren Hinter­gründen, App-Designs und nach­pro­gram­mierten Original-Spielen des 80er-Jahre-Pixel-Helden PacMan Retro-Feeling besorgen wollen.

Offenbar macht OnePlus beim Nord 2T 5G wieder etwas mit mobilen Spielen. Details erfahren wir in der kommenden Woche.