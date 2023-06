OnePlus Fold wird Anfang August in New York vorgestellt

Während der Einfüh­rungs­ver­anstal­tung des OnePlus 11 im Februar ließ der Hersteller verlauten, dass er sein erstes falt­bares Smart­phone im dritten Quartal dieses Jahres vorstellen wird. Vor ein paar Wochen nannte der Tipp­geber Max Jambor den August als Launch-Monat. Da OnePlus den endgül­tigen Marke­ting­namen des Geräts noch nicht offi­ziell bekannt gegeben hat, bezeichnen wir es vorläufig als OnePlus Fold.

Price­baba hat weitere Infor­mationen vom zuver­läs­sigen Leaker Yogesh Brar erhalten, die den Start­zeit­rahmen des Falters und den Veran­stal­tungsort für das Launch-Event einschließen. Bei der Launch-Veranstaltung des OnePlus 11 im Februar kündigt OnePlus ein Foldable an

Screenshot: teltarif.de/OnePlus-11-Launch-Event/OnePlus

OnePlus Fold launcht Anfang August in New York

Laut Brar soll OnePlus das Fold in der ersten August­hälfte in New York enthüllen. Angeb­lich soll das Foldable welt­weit einge­führt werden und Märkte wie die Verei­nigten Staaten und Indien umfassen.

Nach Deutsch­land wird es das Handy im Buch­format aufgrund der Patent­strei­tig­keiten zwischen OnePlus/Oppo und Nokia aber wahr­schein­lich nicht schaffen.

Brar ließ bereits über 91mobiles durch­sickern, dass das OnePlus Fold genauso aussehen und dieselbe Ausstat­tung haben soll wie das Find N3 der Schwes­ter­firma Oppo, das im August in China vorge­stellt wird.

Wie das Oppo Find N3, so das OnePlus Fold

Demnach würde das OnePlus Fold mit einem falt­baren 8-Zoll-QHD+-OLED-Display im Inneren und einem 6,5-Zoll großen OLED-Panel mit FHD+-Auflö­sung auf der Außen­seite kommen. Beide Bild­schirme sollen eine Bild­wie­der­hol­fre­quenz von 120 Hz haben.

Den Antrieb könnte ein Qual­comm Snap­dragon 8 Gen 2 über­nehmen, der von einem 16 GB großen LPDDR5-Arbeits­spei­cher und einem 512 GB fassenden UFS-4.0-Flash-Spei­cher flan­kiert wird. Ferner wird das OnePlus Fold voraus­sicht­lich über einen 4800-mAh-Akku mit 80-W-Lade­unter­stüt­zung verfügen.

Die Aufnahme von Fotos und Videos ist angeb­lich über ein Haupt­kamera-Setup mit einem 50-MP-Primär­sensor mit OIS, einem 48-MP-Ultra­weit­win­kel­sensor und einem 32-MP-Peri­skop­sensor möglich. Auf der Front soll sich außerdem eine 32-MP-Selfie­kamera befinden. Werks­seitig läuft auf dem Foldable Android 13 mit der Benut­zer­ober­fläche Skin OxygenOS 13.1.

Gerüchten zufolge könnte es neben dem OnePlus Fold, das auch als OnePlus V Fold die Runde macht, noch ein klei­neres Gerät im Clams­hell-Format geben, das OnePlus (V) Flip heißt.

Da auch Samsungs Galaxy Z Fold5 im August auf den Markt kommen soll, wird sich das OnePlus Fold mit mindes­tens einem starken Konkur­renten messen müssen.

Das Leica-Kamera-Handy Xiaomi 13 Ultra ist ab Juni auch in Deutsch­land erhält­lich. In einem anderen Artikel erfahren Sie das genaue Start­datum und weitere Details.