OnePlus Fold: Renderbilder enthüllen das Design

Vom OnePlus Fold sind zwar schon einige Spezi­fika­tionen an die Öffent­lich­keit gelangt, darüber, wie das Foldable letzt­end­lich aussehen wird, konnten wir bislang aber nur speku­lieren. Nun vermit­telt der vertrau­ens­wür­dige Bran­chen­insider Steve Hemmer­stoffer (@OnLeaks) in Zusam­men­arbeit mit SmartPrix einen ersten Eindruck vom mögli­chen Design des smarten Falters. Zuvor hatte es bereits eine Konzept­zeich­nung gegeben.

Rundes Kame­ramodul mit Hassel­blad-Bran­ding

Renderbild vom OnePlus Fold

Bild: @OnLeaks / @Smartprix

Datenblätter Samsung Galaxy Z Fold5

Die Rende­rings basieren angeb­lich auf Bildern eines Proto­typs in der Test­phase, der in der Regel dem Endpro­dukt sehr ähnelt. Abwei­chungen zum finalen Design können natür­lich trotzdem bestehen. Bei der Betrach­tung wird schnell klar, dass sich Gerüchte, nach denen OnePlus das Oppo Find N2 einfach in OnePlus Fold umbe­nennen könnte, nicht bewahr­heiten, da der Klapper des Toch­ter­unter­neh­mens den jüngsten Entwürfen nach einen ganz eigenen Stil mit mehr Höhe und weniger Breite aufweisen wird. Mit dem Find N3, das Oppo im August in China vorstellen will, soll das OnePlus Fold jedoch nahezu iden­tisch sein. Im zuge­klappten Zustand fällt zunächst die schwarze Kunst­leder­rück­seite auf, in deren oberer Hälfte sich das Kame­ramodul befindet, das im Gegen­satz zu jenem des Find N2 nicht recht­eckig, sondern kreis­förmig ist. Dieses beher­bergt drei Objek­tive und ein Hassel­blad-Bran­ding. Eine recht­eckige Ausspa­rung lässt auf den Einsatz eines Peri­skop­sen­sors schließen. Der LED-Blitz sitzt außer­halb der Kame­raein­heit in der linken oberen Ecke des Back­covers. Voran­gegan­gene Leaks verrieten bereits Genaueres über die Kamera und die weitere Ausstat­tung des Foldables.

Finger­abdruck­sensor, Alert-Slider & Drei­fach­laut­spre­cher­system

Die Front wird vom Außen­dis­play bestimmt, in dessen oberer Mitte ein Punch-Hole für die Kamera sitzt. Den Finger­abdruck­sensor inte­griert der Hersteller in die Ein-/Aus-Taste auf der rechten Seite, auf der sich auch die Laut­stär­ketasten befinden. Auf dem Rand der gegen­über­lie­genden Gehäu­sehälfte (im zuge­klappten Zustand eben­falls rechts) verbaut OnePlus den Bildern zufolge den beliebten Alert-Slider, der Benach­rich­tigungs- oder Klin­gel­töne an- und ausschaltet.

Beim Aufklappen des Smart­phones kommt das große Display zutage, bei dem es sich voraus­sicht­lich um ein LTPO-AMOLED-Panel mit 120 Hz handelt. Dieses hat, ebenso wie der Front­screen, attraktiv schmale Display­ränder. In der linken oberen Ecke des Bild­schirms finden wir einen Ausschnitt für die zweite Selfiecam. Die Darstel­lungen bestä­tigen außerdem das Vorhan­den­sein eines Drei­fach­laut­spre­cher­sys­tems.

Steve Hemmer­stoffer teilt die Rende­rings vom OnePlus Fold auch auf Twitter

Das Design wirkt auch im zuge­klappten Zustand fast lückenlos, was auf eine IP-Zerti­fizie­rung hoffen lässt. Da OnePlus die Anten­nen­bänder im Seiten­rahmen posi­tio­niert, basiert die Konstruk­tion des falt­baren Mobil­tele­fons offen­sicht­lich auf einem Metall­rahmen.

Leaks deuten auf eine Markt­ein­füh­rung des Galaxy-Z-Fold5-Konkur­renten, dessen Name noch nicht offi­ziell fest­steht, im August hin. Das OnePlus Fold soll welt­weit einge­führt werden und Märkte wie Indien und die USA umfassen. Nach Deutsch­land wird es das Handy aufgrund der Patent­strei­tig­keiten zwischen OnePlus/Oppo und Nokia aber wahr­schein­lich nicht schaffen.

