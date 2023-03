OnePlus Fold: Konzeptzeichnung und Daten geleakt

Der chine­sische Elek­tronik­her­steller OnePlus wird im dritten Quartal dieses Jahres voraus­sicht­lich sein erstes Foldable alias OnePlus Fold vorstellen. Ein Tweet von Shishir (@ShishirShelke1) enthüllt einige span­nende Details zu dem falt­baren Smart­phone.

Angeb­lich soll das Device mit einem großen 120-Hz-LTPO-AMOLED-Screen daher­kommen und über einen 4800-mAh-Akku verfügen. Eine Konzept­zeich­nung zeigt die Front und Rück­seite des Falters mit einer Punch-Hole-Kamera im Display und einer großen runden Kame­raein­heit mit Hassel­blad-Bran­ding auf der Rück­seite.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

Digi­tale Nach­bear­bei­tung

Das Kame­ramodul beinhaltet drei Objek­tive, von denen eines einen 50-MP-IMX890-Sensor von Sony verbergen soll. Außerdem könnte neben einem Ultra­weit­win­kel­sensor auch eine Peri­skop-Kamera zum Einsatz kommen. Bei der Bild­ver­arbei­tung hilft vermut­lich ein MariSilicon-X-Copro­zessor. Als Selfiecam soll OnePlus einen 32-MP-Sensor mit OmniVision-Objektiv verbauen. Das Foldable wird von dem Tipp­geber als sehr leicht und dünn beschrieben.

Ein weiterer Twitter-Nutzer namens Eyüp Can Yilmaz (@eypcnnx) hat die Konzept­zeich­nung digital nach­bear­beitet. Das OnePlus Fold könnte demnach in etwa so aussehen: Renderbild vom OnePlus Fold

Bild: Twitter / @eypcnnx

OnePlus lässt Namen für zwei Fold­ables schützen

Während seines ersten Launch-Events Anfang Februar hatte OnePlus in einem Teaser verkündet, dass der Hersteller im dritten Quartal dieses Jahres einen weiteren Launch veran­stalten will. Zwar gab es damals keine weiteren Infor­mationen, um welches Device es sich bei der Vorstel­lung handeln würde, ziem­lich klar war jedoch, dass es um falt­bare Geräte geht.

Auf einer Sitzung auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barce­lona bestä­tigte One Plus schließ­lich, dass das Unter­nehmen in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 ein Foldable auf den Markt bringen wird. Hinweise zur Ausstat­tung des Smart­phones gab es auch bei diesem Event nicht; der OnePlus-COO Kinder Liu verkün­dete jedoch, dass das Unter­nehmen darauf abzielen würde, das Spit­zen­erlebnis des heutigen Foldable-Marktes zu errei­chen.

Laut 9to5Google hat die Marke die Namen "OnePlus V Fold" und "OnePlus V Flip" geschützt, was darauf schließen lässt, dass neben einem Foldable im Galaxy-Z-Fold-4-Format mögli­cher­weise auch noch ein klei­neres Clamshell wie das Galaxy Z Flip 4 ins Rennen geschickt werden könnte.

Nicht jeder ist begeis­tert vom Trend zum immer größeren Handy-Display. Ehema­lige Pebble-Mitar­beiter tüfteln deshalb an einem kompakten Android-Smart­phone. Mehr darüber lesen Sie in einer weiteren News.