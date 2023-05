Gerücht: OnePlus Fold soll angeblich im August kommen

In China wird fleißig gefaltet, nach Oppos neuen Fold­ables scheint in wenigen Monaten das OnePlus Fold enthüllt zu werden. Unge­wiss ist die Markt­ein­füh­rung in Deutsch­land.

Dieses Jahr werden einige falt­bare Smart­phones ins Rennen geschickt, das erste Foldable von OnePlus soll sich im August dazu­gesellen. Diesen Termin nannte ein Bran­chen­insider und garnierte seinen Tweet mit der Silhou­ette eines Falt-Handys. Ob es sich bei der Grafik um Teaser-Mate­rial des Herstel­lers handelt, ist uns nicht bekannt.

Es bleibt zu hoffen, dass OnePlus bis zum Markt­start des Fold­ables den Patent­streit mit Nokia beilegen kann. Ein weiteres falt­bares Smart­phone in unserer Region würde sich positiv auf den deut­schen Wett­bewerb auswirken.

OnePlus Fold könnte in drei Monaten kommen

Die Tweet-Grafik des OnePlus-Fold-Termins mit erhöhter Helligkeit

Bild: Max Jambor OnePlus und Oppo sind Schwes­ter­firmen unter dem Elek­tronik­kon­zern BBK Elec­tro­nics. Während Oppo Ende 2022 bereits seine zweite Foldable-Gene­ration auf den Markt gebracht hat, lässt sich das verwandte Unter­nehmen noch Zeit. Details zum OnePlus Fold, so der poten­zielle Name des Falters, sind rar gesät. Wir wissen ledig­lich, dass es sich um ein Modell im Buch-Stil handelt. Entspre­chend erhalten Konsu­menten ein Smart­phone und ein Mini-Tablet zugleich. Der Infor­mant Max Jambor will erfahren haben, dass das OnePlus Fold im August vorge­stellt wird.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

OnePlus Fold: Oppo-Klon oder Eigen­krea­tion?

Somit würde es sich um einen direkten Konkur­renten des zu diesem Zeit­punkt eben­falls erwar­teten Galaxy Z Fold 5 handeln. Die Herkunft der im Tweet verwen­deten Teaser-Grafik klärte der Insider leider nicht auf. Falls es sich um Mate­rial von OnePlus handelt, sehen wir eine Silhou­ette dessen Fold­ables. Hebt man die Hellig­keit der Grafik an, sind Display und Gehäuse besser erkennbar. Skep­tisch macht die geschwun­gene Form, die kein Schar­nier erahnen lässt. Es könnte sich also doch nur um einen Platz­halter handeln.

Mögli­cher­weise orien­tiert sich OnePlus bei seinem Falter an dem Produkt seiner Schwes­ter­firma. In diesem Fall würden wir ähnlich wie beim Oppo Find N2 ein kompaktes 2-in-1-Foldable erhalten. Das bieg­same Display des Find N2 misst zwar nur 7,1 Zoll in der Diago­nale, hat aber eine Fläche von 162 cm².

Zum Vergleich: Samsungs Galaxy S23 Ultra kommt mit 6,8 Zoll und 114 cm² Fläche daher. An die 183 cm² des Galaxy Z Fold 4 oder sogar 206 cm² des Vivo X Fold würde ein solches falt­bares Smart­phone aber nicht heran­rei­chen.

Apropos Vivo X Fold: Im Lang­zeit-Erfah­rungs­bericht schnitt dieses Handy durchaus gut ab.