OnePlus Buds: Kabellose Kopfhörer offiziell angekündigt

OnePlus kündigt die kabellosen "Buds" an

Bild: OnePlus Das OnePlus Nord wird das neue Mittel­klasse-Modell des chine­si­schen Herstel­lers werden. Offi­zi­eller Vorstel­lungs­termin ist der 21. Juli. Das neue Handy wird aber nicht die einzige Sommer-Erfri­schung aus dem Hause sein.

OnePlus hat heute ange­kün­digt, den Termin für die Smart­phone-Vorstel­lung auch zur Präsen­ta­tion seiner ersten kabel­losen Kopf­hörer, der "OnePlus Buds", nutzen zu wollen. Weitere Details zu den Audio­lie­fe­ranten sind aber noch nicht bekannt.

OnePlus: Event mit Smart­phone und Kopf­hörer

Bild: OnePlus Das OnePlus Nord wird am kommenden Dienstag, 21. Juli, um 16 Uhr, im Rahmen eines Online-Events vorge­stellt. Die Beson­der­heit der Neuvor­stel­lung des Mittel­klasse-Smart­phones, das rund 500 Euro kosten soll, ist der Fokus auf Augmen­tend Reality. Um das Event verfolgen zu können, wird die OnePlus-Nord-AR-App benö­tigt, die für Android-Smart­phones und iOS-Geräte verfügbar ist.

Ohne konkrete Details konnte das OnePlus Nord bereits zu zwei Terminen vorbe­stellt werden. Der letzte Termin ist für den 15. Juli, 10 Uhr, ange­setzt. Die Kontin­gente waren bislang jedoch stark beschränkt. Inter­es­senten müssen also schnell sein, um eines der begehrten Modelle reser­vieren zu können. Der volle Kauf­preis lässt sich bis dato nur erahnen. Wer sich zu den erfolg­rei­chen Vorbe­stel­lern zählen kann, muss zunächst nur eine Voraus­zah­lung in Höhe von 20 Euro leisten. Sobald das OnePlus Nord auf dem Markt ist, wird ein Einla­dungs­code und ein 20-Euro-Gutschein an den OnePlus-Account geschickt. Anschlie­ßend kann die Bestel­lung tele­fo­nisch abge­schlossen werden.

