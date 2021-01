OnePlus Band: Fitnessarmband erscheint nächste Woche

OnePlus möchte seine Fans fit ins neue Jahr starten lassen und veröf­fent­licht in Bälde ein Fitness­arm­band. Das Wearable nennt sich OnePlus Band und wurde vom Hersteller in Form eines Teasers ange­kün­digt. Dem geheim­nis­vollen Flair mit sche­men­hafter Andeu­tung des Designs und fehlenden tech­nischen Daten nahmen Bran­chen­insider schnell den Wind aus den Segeln. Ein Infor­mant veröf­fent­lichte die Spezi­fika­tionen. Das OnePlus Band hat einen Herz­fre­quenz­sensor und einen Blut­sauer­stoff­sensor an Bord und soll zwei Wochen lang mit einer Ladung durch­halten. Mit umge­rechnet knapp 28 Euro ist das Wearable ziem­lich günstig.

OnePlus Band macht sich start­klar

Teaser des OnePlus Band

OnePlus OnePlus will seine Produkt­palette mit einem Fitness­arm­band erwei­tern. Auf Face­book publi­zierte die chine­sische Firma einen Teaser zu eben jenem. Details ließ der Hersteller aus, diese gibt es von anderen Stellen. Der gut vernetzte Redak­teur Ishan Agarwal spen­dierte die wich­tigsten tech­nischen Daten des OnePlus Band. Die Herz­fre­quenz lässt sich auf Wunsch rund um die Uhr aufzeichnen, eine Analyse des Schlaf­rhythmus ist eben­falls vorhanden. Eine 1,1 Zoll messende AMOLED-Anzeige stellt die Inhalte dar. Das nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützte Acces­soire soll bis zu 14 Tage Bereit­schafts­zeit haben. Ferner sind 13 Übungs­modi vertreten.

Das Design des OnePlus Band

Zunächst wird OnePlus das OnePlus Band in Indien einführen. Dort kommt es am Montag nächster Woche, dem 11. Januar 2021, auf den Markt. Die UVP lautet 2499 Rupien. Dies entspräche nach derzei­tigem Wech­sel­kurs rund 28 Euro. Mit weiteren Ländern ist zu einem späteren Zeit­punkt zu rechnen.

OnePlus Band in voller Pracht

Stufflistings Mit Mukul Sharma bringt ein weiterer Insider hinsicht­lich des Weara­bles Licht ins Dunkle. Die von ihm geteilten Produkt­fotos verraten jedes Detail der Aufma­chung. Das OnePlus Band präsen­tiert sich in schmaler Form mit einem Kunst­stoff­arm­band. Jenes ist in Schwarz mit grauer Rück­seite, Grau mit oran­gener Rück­seite und Blau erhält­lich. Diverse Ziffern­blätter, digital und analog, mit und ohne Datums­anzeige, sind auf dem Mate­rial erkennbar. Dass sich das OnePlus Band zum Schwimmen eignet, wird auf den Fotos eben­falls demons­triert. Eine weitere Aufnahme zeigt das clevere Fitness­arm­band beim Sport. OnePlus Band beim Schwimmen

Stufflistings