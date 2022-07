OnePlus 10 Pro und Nord 2T: Rabatte zum Amazon Prime Day

Der Amazon Prime Day 2022 ist gestartet und wird noch bis einschließ­lich morgen laufen. Die Smart­phone-Marke OnePlus verkündet zum Shop­ping-Groß­event zahl­reiche Rabatte auf verschie­dene Smart­phone-Modelle aus dem Port­folio. Berück­sich­tigt werden sowohl Modelle aus der Flagg­schiff-Kate­gorie wie das OnePlus 10 Pro als auch die Mittel­klasse wie das OnePlus Nord 2T 5G.

Um welche Modelle es sich im Einzelnen handelt und wie hoch der Rabatt ausfällt, lesen Sie nach­fol­gend.

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10 Pro

In diesem Jahr brachte OnePlus das 10 Pro auf den Markt. Das Smart­phone reiht sich mit Modellen wie dem iPhone 13 Pro und Samsung Galaxy S22 Ultra in die Ober­klasse ein. Von dem OnePlus 10 Pro gibt es zwei Versionen, eine davon verfügt über 12 GB Arbeits­spei­cher und 256 GB Spei­cher­kapa­zität, die andere arbeitet mit der Konfi­gura­tion 8 GB/128 GB. Beide Ausfüh­rungen sind jetzt um jeweils 50 Euro rabat­tiert, was Ange­bots­preisen von 949 Euro (12/256) statt 999 Euro und 849 Euro (8/128) statt 899 Euro entspricht.

OnePlus-Smart­phones zählen hinsicht­lich Preis­sta­bilität zu den Ausnahmen im Android-Sektor, sodass sich Inter­essenten über Rabatte freuen dürften. Zu bedenken ist aber, dass OnePlus-Smart­phones nicht exklusiv über Amazon oder den eigenen Online-Shop der Marke verkauft werden. Aus diesem Grund empfehlen wir stets den Preis­ver­gleich. So lagen die Markt­preise für das OnePlus 10 Pro auch unab­hängig vom heute gestar­teten Prime Day gestern bei 859 Euro (8/128) und 955 Euro (12/256) - beide jeweils inklu­sive Versand­kosten beim Anbieter Price­zilla.

OnePlus 9 (Pro)

OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro - die Flagg­schiffe aus dem vergan­genen Jahr - über­zeugten uns unter anderem mit einer sehr guten Kame­raleis­tung bei schlechten Licht­ver­hält­nissen und ausdau­ernden Akkus. Beide Modelle sind unserer Meinung nach weiterhin top Geräte. Dass sowohl trotz der Markt­prä­senz des Nach­fol­gers als auch weil das OnePlus 10 Pro bereits veröf­fent­licht wurde und so die Modelle güns­tiger zu bekommen sind. OnePlus 9 Pro

OnePlus veran­schlagt für das OnePlus 9 Pro mit 12 GB Arbeits­spei­cher und 256 GB interner Spei­cher­kapa­zität 749 Euro statt 999 Euro und 649 Euro statt 899 Euro für die Ausfüh­rung mit 8 GB/128 GB. Diese Ange­bote sind ein Beispiel dafür, dass Rabatt­aktion nicht grund­sätz­lich das Non-Plus-Ultra in der Preis­ent­wick­lung darstellen müssen. Bereits gestern gab es das OnePlus 9 Pro in der 128-GB-Version bei Amazon zum Preis von knapp 623 Euro zu kaufen. Das sind über 20 Euro weniger als das Amazon-Prime-Day-Angebot. Die 256-GB-Version gab es gestern unab­hängig von Ange­boten von Online-Markt­plätzen zum Preis von 749 Euro inklu­sive Versand­kosten, bei Amazon selbst. Vor dem Kauf ist es entspre­chend empfeh­lens­wert, den Preis­ver­gleich erneut zu machen. Unter Umständen unter­bieten andere Händler den Ange­bots­preis noch.

Das OnePlus 9 ist in den glei­chen Spei­cher­aus­füh­rungen wie das Pro-Modell erhält­lich. Zum Markt­start kostet das OnePlus 9 mit 8 GB/128 GB 699 Euro. Der Ange­bots­preis zum Amazon Prime Day beträgt 489 Euro. Für das Modell mit 12 GB/256 GB beträgt der Ange­bots­preis 579 Euro statt 799 Euro nach UVP. Nun spie­geln unver­bind­liche Preis­emp­feh­lungen des Herstel­lers nicht die Markt­preis-Realität wider. Dennoch sind die Ange­bots­preise für beide Versionen deut­lich güns­tiger als die gest­rigen Markt­preise für beide Modelle. Diese lagen nämlich bei rund 549 Euro (128 GB) und rund 696 Euro (256 GB). In einem späteren Preis­check bot der Händler cool­blue die 128-GB-Version bereits zum Preis von 499 Euro an.

OnePlus Nord 2, Nord CE 2 und Nord CE 2 Lite

Beide Ausfüh­rungen (8/128 und 12/256) des OnePlus Nord 2 kosten im Rahmen der Prime-Day-Ange­bote jeweils 100 Euro weniger als nach UVP, was 399 Euro bezie­hungs­weise 299 Euro entspricht. Bevor die Amazon-Prime-Day-Ange­bote geschaltet wurden, lagen die Markt­preise des OnePlus Nord 2 bei rund 339 Euro bezie­hungs­weise rund 390 Euro - jeweils inklu­sive Versand­kosten beim Händler Elec­tro­nics. OnePlus Nord 2 5G

Weitere Mittel­klasse-Modelle aus dem Kader von OnePlus tragen die Bezeich­nungen Nord CE 2 und Nord CE 2 Lite. Auch diese Modelle werden bei den Amazon-Prime-Day-Ange­boten berück­sich­tigt. Die UVP für das Nord CE 2 wurde auf 349 Euro (8 GB/128 GB) ange­setzt, für das Nord CE 2 Lite auf 299 Euro (6 GB/128 GB).

Der Prime-Day-Ange­bots­preis in Höhe von 269 Euro des Nord CE 2 Lite ist nied­riger als der beste Markt­preis von gestern (290 Euro inklu­sive Versand­kosten, Gomibo). Beim Nord CE 2 ist das nicht der Fall. Der beste Markt­preis von gestern lag bei 288 Euro inklu­sive Versand­kosten (Price­zilla).

OnePlus Nord 2T

Bei dem OnePlus Nord 2T handelt es sich um die aktu­elle Mittel­klasse der chine­sischen Smart­phone-Marke. Auch von diesem Modell gibt es zwei Ausfüh­rungen mit den Kombi­nationen 8 GB/128 GB und 12 GB/256 GB. Da das OnePlus Nord 2T erst im Mai an den Verkaufs­start ging, ist der Preis­ver­fall noch nicht so ausge­prägt wie beispiels­weise beim OnePlus 9 (Pro).

Die Amazon-Prime-Day-Ange­bote für das OnePlus Nord 2T liegen bei 469 Euro (256 GB) und 369 Euro (128 GB), was jeweils 30 Euro Rabatt auf die jewei­lige UVP entspricht. Im gest­rigen Preis­ver­gleich, beispiels­weise über das Portal idealo, wurden Markt­preise von 379 Euro (128 GB) und 474 Euro (256 GB) - beide wieder über den Händler Price­zilla - auch unab­hängig von beson­deren Shop­ping-Events ausge­spuckt.

