OnePlus Ace 3: Dicker Akku und superhelles Display

Mit dem Ace 3 bringt OnePlus ein Smart­phone der geho­benen Mittel­klasse auf den Markt, das mit einem beson­ders hellen Display und einer für den Preis­bereich starken Ausstat­tung über­zeugen will.

Super­helles 6,78-Zoll-LTPO-AMOLED-Display

Der zu den Seiten hin gebo­gene LTPO-AMOLED-Bild­schirm wird von Gorilla Glass Victus 2 geschützt, misst 6,78 Zoll und löst mit 2780 mal 1264 Pixel (450 ppi) auf. Den jewei­ligen Anfor­derungen passt sich die Bild­wie­der­hol­fre­quenz des Screens mit 1 Hz bis 120 Hz an. Die vom Hersteller genannte maxi­male Hellig­keit entspricht 4500 Nits, was nicht nur in diesem Preis­seg­ment als über­durch­schnitt­lich hoch einzu­stufen ist. Das OnePlus Ace 3 kommt in drei Farbtönen auf den Markt

Bild: OnePlus Dank seiner Krüm­mung weist das Display nur sehr schmale Ränder auf. Das 163,3 mal 75,3 mal 8,8 mm große und 207 g schwere OnePlus Ace 3 kleidet sich in den Farb­tönen Roségold, Meer­blau oder Schwarz.

Snap­dragon 8 Gen 2 & 100-W-Schnell­ladung

Als Antrieb kommt der im 4-Nm-Verfahren gefer­tigte Snap­dragon 8 Gen 2 zum Einsatz, der zwar nicht der neuesten Gene­ration ange­hört, aber dennoch sehr leis­tungs­stark ist. Hinzu kommen wahl­weise ein 12 GB oder 16 GB großer LPDDR5X-Arbeits­spei­cher und ein 256 GB, 512 GB oder 1 TB großer UFS-4.0-Flash-Spei­cher. Für Energie sorgt ein 5500 mAh starker Akku, der sich kabel­gebunden über den USB-Typ-C-Steck­platz mit bis zu 100 W laden lässt. OnePlus Ace 3 in Rosegold

Bild: OnePlus Bei der Haupt­kamera des OnePlus Ace 3 greift der Hersteller zu einem 50-MP-Weit­win­kel­sensor mit f/1.8-Blende und opti­schem Bild­sta­bili­sator und ergänzt diesen durch einen 8-MP-Ultra­weit­win­kel­sensor mit f/2.2-Blende. Ein Makro­sensor mit 2 MP und f/2.4-Blende sowie ein LED-Blitz komplet­tieren das Setup. Einen opti­schen Zoom hat die Knipse nicht an Bord, der Nutzer kann Objekte also ledig­lich mit einem 20-fachen Digi­tal­zoom heran­holen. 4K-Videos lassen sich mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde aufzeichnen.

In einem runden Displayaus­schnitt befindet sich die Selfie­kamera, die mit einer 16-MP-Auflö­sung und einer f/2.4-Blende aufwartet.

Weitere Ausstat­tung, Preise & Verfüg­bar­keit

Zur weiteren Ausstat­tung gehören Wi-Fi 7, erwei­tertes GPS, 5G, Blue­tooth 5.3, ein Infrarot-Sensor, NFC und ein USB-Typ-C-2.0-Steck­platz. Werks­seitig läuft das Handy mit dem auf Android 14 basie­renden ColorOS 14. Was bei hoch­prei­sigen Mobil­tele­fonen oft fehlt, packt OnePlus direkt mit ins Paket, nämlich einen 100-W-Lade­adapter, eine Schutz­hülle und eine vorin­stal­lierte Schutz­folie.

In China startet das OnePlus Ace 3 in der kleinsten Ausstat­tungs­vari­ante mit 12 GB RAM und einem 256 GB fassenden internen Spei­cher für 2599 Yuan, was in etwa 334 Euro entspricht. Bei maxi­maler Ausstat­tung mit einem 16 GB Arbeits­spei­cher und einem 1 TB großen Flash-Spei­cher muss der Käufer 3499 Yuan (etwa 449 Euro) berappen.

Wann das Smart­phone auf den inter­natio­nalen Markt kommt, ist noch nicht bekannt, hier­zulande könnte es als Nach­folger des OnePlus 11R unter der Bezeich­nung OnePlus 12R erscheinen.

Samsung gewährt indes eine Design­vor­schau auf sein Mittel­klasse-Handy Galaxy A55. Wie es aussehen wird, erfahren Sie in einem anderen Artikel.