OnePlus Ace 2 Pro mit "Regen"-Display

Ein Modell namens "Ace 2 Pro" aus dem Hause OnePlus soll morgen in China vorge­stellt werden. Ob es das Smart­phone auch in die hiesigen Gefilde schaffen wird, bleibt frag­lich. Aktuell dürfen nämlich aufgrund eines Verkaufs­ver­bots keine Smart­phones des Herstel­lers offi­ziell in Deutsch­land veräu­ßert werden. Viel­leicht ändert sich das in Zukunft, wer weiß. Zumin­dest in Frank­reich konnte Oppo, die Schwes­ter­marke von OnePlus im BBK-Konzern, im Patent­streit mit Nokia vor Gericht eine Über­raschung erzielen.

Auch wenn wir nicht bald mit dem OnePlus Ace 2 Pro in Deutsch­land rechnen, deutet eine Infor­mation zum Modell auf ein äußerst span­nendes Feature hin. Demnach soll sich das Display des OnePlus Ace 2 Pro auch mit feuchten Händen oder im Regen bedienen lassen.

OnePlus Ace 2 Pro mit neuer Display­tech­nologie

In Kürze soll das OnePlus Ace 2 Pro mit einem besonderen Display vorgestellt werden (Bild: OnePlus 11)

Bild: OnePlus Wer kennt das nicht? Sobald man feuchte Hände hat oder im Regen steht und die Tropfen auf das Display pras­seln, lässt sich das Handy nicht mehr richtig bedienen. Das Display des OnePlus Ace 2 Pro soll hier Abhilfe schaffen und mit einem span­nenden Feature trumpfen, das die Bedie­nung unter Nässe ermög­lichen soll. Dazu hat OnePlus China-Präsi­dent Li JieLouis im Vorfeld der Präsen­tation des neuen Modells über das chine­sische Social-Media-Netz­werk Weibo ein paar Details geteilt (via Android Central). So soll die Display­tech­nologie des OnePlus Ace 2 Pro (über­setzt) als "Rain Water Touch" bezeichnet werden.

In einem Vergleichs­video mit dem iPhone 14 Pro wird die Funk­tio­nalität der neuen Display­tech­nologie des OnePlus Ace 2 Pro demons­triert. Das Video haben wir nach­fol­gend verlinkt (Quelle: YouTube-Kanal "Spar­rows News").

OnePlus Ace 2 Pro mit Flagg­schiff-Specs

Im Video wird eine künst­liche Umge­bung mit Wasser­ein­fall auf beide Displays simu­liert. Zu sehen ist, dass sich das Display des OnePlus Ace 2 Pro trotz des Wasser­ein­falls mit dem Finger in verschie­denen Anwen­dungs­fällen noch gut bedienen lässt.

Neben dem "Regen"-Display soll das OnePlus Ace 2 Pro mit dem Snap­dragon 8 Gen 2 von Qual­comm ausge­stattet sein sowie über eine gigan­tische Arbeits­spei­cher­größe von 24 GB RAM und 1 TB interne Spei­cher­kapa­zität verfügen.

OnePlus hat auch ein eigenes Foldable in der Mache. Der "OnePlus Open" genannte Falter soll in Kürze vorge­stellt werden. Mehr dazu lesen Sie in einer weiteren News.