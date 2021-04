OnePlus 9 (Pro) und OnePlus 8 (Pro) im großen Vergleich

Hassel­blad-Kamera, neuester Snap­dragon-Prozessor, schnelles Laden des Akkus - OnePlus trägt mit seiner 9er-Serie dick auf. In unseren Tests stellten wir fest, dass die wohl­klin­gende Hard­ware am Ende nicht nur leere Verspre­chungen nach sich zieht, sondern leis­tungs­fähige Gesamt­pakete bildet.

OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro sind die direkten Vorgänger und damit rund ein Jahr auf dem Markt. Wir haben neue und alte Serie mitein­ander vergli­chen und die wich­tigsten Gemein­sam­keiten und Unter­schiede zusam­men­gefasst. Alle tech­nischen Spezi­fika­tionen zu den vier Smart­phones können Sie der Tabelle (im Vergleich) und den jewei­ligen Daten­blät­tern entnehmen.

Design und Display

OnePlus-9-Serie (l.) im Vergleich im OnePlus-8-Serie

Bild: teltarif.de Grund­sätz­lich sind sich die vier Smart­phone-Modelle OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro optisch sehr ähnlich. Während sich OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro aber ein Curved-Design teilen, hat nur das OnePlus 9 Pro abge­run­dete Display­seiten, das OnePlus 9 hat ein flaches Design bekommen und ähnelt damit dem im Oktober vergan­genen Jahres erschie­nenen OnePlus 8T. Punch-Holes für die Selfie­kamera haben alle.

Die Displays von OnePlus 8 und OnePlus 9 (beide 6,55 Zoll) sind gleich groß, mit 6,78 Zoll ist das des OnePlus 8 Pro etwas größer als das des OnePlus 9 Pro (6,7 Zoll). Um direkte Größen­unter­schiede erkennen zu können, müsste man die Modelle alle neben­ein­ander legen. Signi­fikant sind diese nicht. Ob Curved oder flach - das muss der persön­liche Geschmack entscheiden. Für uns lassen gebo­gene Seiten immer einen Hauch von mehr Premium erscheinen.

Höhere Bild­wie­der­hol­raten bis zu 120 Hz sind mit den Panels von OnePlus 8 Pro und OnePlus 9 (Pro) möglich, beim OnePlus 8 sind es 90 Hz. Der Unter­schied ist unserer Meinung nach aber nicht ganz so ausschlag­gebend wie beim Vergleich zwischen 60 Hz und 120 Hz.

Mit den von uns ermit­telten Displayhel­lig­keits­werten sind sich alle OnePlus-Modelle leider nur einig. Die Werte sind nur durch­schnitt­lich, Ober­klasse-Konkur­renten, beispiels­weise das Samsung Galaxy S21 Ultra, schaffen deut­lich mehr.

Perfor­mance, Akku und 5G

OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro werden von dem neuesten Snap­dragon 888 ange­trieben. Damit sind die Geräte sehr perfor­mant. Aber auch mit dem Snap­dragon 865 ist die OnePlus-8-Serie noch längst nicht langsam.

Bei den Akku­lauf­zeiten konnte sich OnePlus mit den neuen Modellen in unserem Test­ver­fahren stark verbes­sern. Während OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro rund 10,5 und rund 11,5 Stunden durch­hielten, machte die alte Serie schon deut­lich früher schlapp. Die Akkus der neuen Modelle können zudem mit 65 Watt wieder aufge­laden werden, bei den Akkus von OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro ist das nur mit 30 Watt möglich. Insge­samt domi­niert das OnePlus 9 Pro auch mit kabel­losem Laden mit bis zu 50 Watt.

OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro sind 5G-Smart­phones der dritten Gene­ration. Im Netz von der Telekom und von Voda­fone haben wir Speed­tests durch­geführt. Beide Smart­phones unter­stützen die von den Netz­betrei­bern Telekom und Voda­fone bereit­gestellte DSS-Netz­kon­figu­ration sowie je nach Ausbau auch hohe Gigabit-Geschwin­dig­keiten.

Die 5G-Smart­phones der zweiten Gene­ration, also Modelle wie das OnePlus 8 und das OnePlus 8 Pro, hatten im vergan­genen Jahr zwar auch ein Update erhalten, das die Unter­stüt­zung von DSS teil­weise ermög­licht, für die komplette Abbil­dung des in Deutsch­land verfüg­baren 5G-Netzes sind sie nach unseren Infor­mationen aber nicht geeignet. Das kann erst das OnePlus 8T.

Tipps zum Kauf eines neuen 5G-Smart­phones finden Sie auch in unserem ausführ­lichen Ratgeber.

OnePlus 9 und OnePlus 8 im Seri­enver­gleich

Kamera

Die Kameras aller vier OnePlus-Modelle liefern sehr gute Aufnahmen bei schlechten Licht­bedin­gungen. Hier geraten Smart­phone-Kameras schnell an ihre Grenzen. Für unseren Geschmack erscheinen die Aufnahmen der neuen Serie noch am "opti­mier­testen", wenn man es so ausdrü­cken möchte. Die Aufnahmen von OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro können aber immer noch mit denen von vielen jüngeren Smart­phone-Modellen mithalten.

Im Rahmen des Vergleichs haben wir nur die Labor-Aufnahmen unter schlechten Licht­bedin­gungen berück­sich­tigt. Weitere Aufnahmen können Sie sich im jewei­ligen OnePlus-Test­bericht, im Beste-Handy-Kame­raver­gleich 2021 sowie im Low-Light-Vergleich anschauen.

Labor-Aufnahmen mit der Haupt-Kameras

Schlechte Licht­ver­hält­nisse ohne Blitz

Fazit

OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro sind nach wie vor gute Smart­phones, die modern aussehen und gute Kameras haben. Wer mehr will, bekommt beim Kauf von OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro auch mehr: Noch mehr Perfor­mance, noch bessere Kameras, mehr Akku­lauf­zeit, schnel­leres Laden und aktu­elle Technik zur Nutzung von 5G-Netzen.

Weitere Details und Prüf­ergeb­nisse zu OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro lesen Sie jeweils in einem ausführ­lichen Test­bericht.