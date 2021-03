OnePlus 9 Pro im Test: Kamera-König dank Hasselblad?

Wer das OnePlus 9 Pro kauft, bekommt neueste Technik verspro­chen. Der Kamera-Spezia­list Hassel­blad hat auch seine Finger im Spiel. Im Test wollten wir vom OnePlus 9 Pro wissen, was es kann - und was nicht.

OnePlus hat das OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro sowie die OnePlus Watch offi­ziell vorge­stellt. Vieles war zu den beiden Smart­phones und der Watch vorab schon vom Hersteller selbst offen­gelegt worden. Features, Designs und Koope­rationen, die beworben werden, sagen aller­dings nichts über die tatsäch­liche Leis­tung aus.

Wir haben das OnePlus 9 Pro in der Farbe "Morning Mist" in der Kombi­nation 12 GB/256 GB ins Test­labor geschickt. Das Smart­phone kostet rund 1000 Euro, die Version mit weniger Spei­cher kostet rund 900 Euro. Das OnePlus 9 Pro kann ab sofort vorbe­stellt werden, offi­zielle Verfüg­bar­keit ist der 31. März.

Design und Display

Das Display des OnePlus 9 Pro ist 6,7 Zoll groß

Bild: teltarif.de Im Vergleich zum OnePlus 8 Pro hat sich beim Design des OnePlus 9 Pro nicht viel getan: Curved-Display, was noch schma­lere Seiten sugge­riert, und Punch-Hole-Design für die Selfie­kamera. Das ist ein gängiges Design und wird mit großer Wahr­schein­lich­keit noch länger in der Smart­phone-Welt zu finden sein. Das 6,7-Zoll-Display gewährt höhere Bild­wie­der­hol­raten mit bis zu 120 Hz.

Das OnePlus 9 Pro liegt mit seinen "Unter-200-Gramm" sehr gut in der Hand und ist hoch­wertig verar­beitet. Die Rück­seite ist glatt, wir hatten im Test aber keine Sorge, dass es uns aus der Hand gleiten könnte. Das wird vermut­lich aber jeder Nutzer anders bewerten, ein Case ist bei einem so teuren Gebrauchs­gegen­stand irgendwie ohnehin obli­gato­risch. Die Blickwinkelstabilität des Displays

Bild: teltarif.de In unserem Displayhel­lig­keits­test ermit­telten wir 504 cd/m². Unsere Besten­liste zeigt, dass es Smart­phone-Modelle gibt, die deut­lich mehr schaffen, teil­weise weit über 800 cd/m².

Wir haben den Hellig­keits­regler bei ausge­schal­tetem Dunkel­modus voll aufge­dreht und einen Praxis-Test unter direkter Sonnen­ein­strah­lung gemacht. Die Qualität der Ables­bar­keit geht zwar sichtbar zurück, ohne Verren­kungen des Augen­mus­kels war die Nutzung des Handys aber weiterhin möglich. Insge­samt könnte das Display aber heller sein, wie Konkur­renten aus den Kadern von Samsung, Oppo und Co. zeigen. Software: Oxygen OS 11.2 und Android 11

Bild: teltarif.de

Perfor­mance, Spei­cher, Akku

Die Perfor­mance des OnePlus 9 Pro ist erst­klassig. Das liegt unter anderem am starken Snap­dragon 888 von Qual­comm. Im von uns ermit­telten AnTuTu-Bench­mark ermit­telten wir einen Gesamt­score von 713.535. Damit ist es auf dem Papier noch einen Tacken schneller als das Xiaomi Mi 11, das im AnTuTu-Gesamt­score auch die 700.000er-Marke über­schreitet.

Das OnePlus 9 Pro wird in zwei internen Spei­cher­vari­anten ange­boten, entweder mit 128 GB und 256 GB. Die Wahl sollte vorher gut über­legt sein, weil die Kapa­zität nicht erwei­tert werden kann.

Im Akku-Test konnte sich das OnePlus 9 Pro gegen­über dem Vorgänger stark verbes­sern. Vor gut einem Jahr ermit­telten wir beim OnePlus 8 Pro eine Lauf­zeit von rund sieben­ein­halb Stunden, der Akku des OnePlus 9 Pro ist 4500 mAh groß und hielt 11 Stunden und 27 Minuten durch. Damit ist dem OnePlus 9 Pro ein Platz in der Besten­liste der Smart­phones mit langer Akku­lauf­zeit 2021 sicher. Wir werden das Modell zeitnah dort eintragen.

Der Akku kann mit 65 Watt wieder aufge­laden werden, kabel­loses Laden ist mit 50 Watt möglich. OnePlus bietet für letz­teres einen eigenen Stand an, der optional zum Preis von ab 69,95 Euro erhält­lich ist. Gehäusefarbe "Morning Mist"

Bild: teltarif.de

Infor­mationen zu 5G

Im Karten­slot des OnePlus 9 Pro ist Platz für zwei Nano-SIM-Karten. Dank des neuesten Qual­comm-Prozes­sors und des komple­men­tären Modems wird der 5G-Mobil­funk­stan­dard unter­stützt. Wir haben in Berlin verschie­dene Tests im 5G-Netz der Deut­schen Telekom und im 5G-Netz von Voda­fone unter­nommen. Um Vergleiche zu machen, haben wir auch Tests im 5G-Netz von Voda­fone gemacht.

Dazu haben wir eine 5G-fähige Telekom-SIM-Karte in den Slot des OnePlus 9 Pro einge­legt, in das OnePlus 9, das über den glei­chen Prozessor und das gleiche Modem verfügt, haben wir eine 5G-fähige Voda­fone-SIM-Karte einge­legt. Über die Ergeb­nisse werden wir in einem sepa­raten Artikel berichten.

So viel vorweg: Im 5G-Netz der Telekom war es sowohl möglich, mit dem OnePlus 9 Pro die von der Telekom bereit­gestellte DSS-Netz­kon­figu­ration zu nutzen als auch im entspre­chenden Ausbau­gebiet hohe Gigabit-Geschwin­dig­keiten zu ermit­teln.

Tele­fonie und Sound

Dual-SIM-Slot

Bild: teltarif.de Gegen die Tele­fonie-Quali­täten gibt es unter anderem dank VoLTE- und WLAN-Call-Option nicht viel auszu­setzen. In einem Test konnten wir die Stimme des Gesprächs­part­ners klar und deut­lich verstehen, auch auf voller Laut­stärke wurde die Stimme nicht verzerrt. Das gilt auch für die Frei­sprech-Tele­fonie über den Laut­spre­cher.

Das Stereo­laut­spre­cher-System mit Dolby-Atmos-Unter­stüt­zung verrichtet gute Arbeit. Im Test probierten wir verschie­dene Gitarren-lastige Stücke aus. Die Ausgabe war mit ausrei­chend Bass versehen sowie klar und deut­lich. Auch auf voller Laut­stärke entstand kein Knarzen, mögli­cher­weise als unan­genehm zu empfin­dende Höhen gab es auch nicht.

