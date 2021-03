OnePlus 9 Pro: Kabelloses Laden mit 50 Watt

OnePlus 9 Pro: Kabellos laden mit 50 Watt

Bild: OnePlus Neuvor­stel­lung in kleinen Klecksen vor der eigent­lichen Neuvor­stel­lung. So könnte man es nennen, was OnePlus aktuell macht. Diese kleinen Kleckse ergeben mitt­ler­weile einen ganzen Kuchen, sodass über die für kommende Woche ange­kün­digte OnePlus-9-Serie schon einiges bekannt ist. Viel­leicht hat OnePlus ja noch eine Über­raschung in petto, zumin­dest hält man sich zum Preis verschwiegen. Verständ­lich.

Das neueste offi­ziell verkün­dete Feature der OnePlus-9-Serie ist eine kabel­lose Lade­mög­lich­keit mit hohem Output. So soll der Akku auch ohne an das Handy ange­schlos­senes Netz­teil mit bis zu 50 Watt wieder aufge­laden werden können. OnePlus bietet dafür einen eigenen Stand an, der vermut­lich optional erworben werden kann.

OnePlus 9 Pro mit 50 Watt ohne Kabel aufladen

Bild: OnePlus Die Schnell­lade­tech­nologie-Familie von OnePlus bekommt mit "Warp Charge 50 Wire­less" Zuwachs. Damit sind Lade­vor­gänge entspre­chend mit der ange­gebenen Ausgangs­leis­tung möglich. Wie der Ankün­digung zu entnehmen ist, gilt das offenbar aber nur für das OnePlus 9 Pro und nicht für das OnePlus 9.

Laut Herstel­ler­angaben soll der Akku des OnePlus 9 Pro damit in 43 Minuten von 1 auf 100 Prozent aufge­laden werden können. Damit unter anderem die Wärme-Entwick­lung redu­ziert wird, verwendet OnePlus für die Archi­tektur des Smart­phone-Akkus eine Dual-Cell-Konfi­gura­tion. Mit der hohen Leis­tung wird also nicht ein Akku aufge­laden, sondern auf zwei verteilt.

Das kabel­lose Lade­gerät verfügt über zwei Spulen, was verti­kales und hori­zon­tales Laden ermög­licht. Auf diese Weise kann das Handy während des Ladens beispiels­weise für die Video-Wieder­gabe im Quer­format verwendet werden.

Warp Charge 65T: Kabel­gebun­denes Laden

Sowohl das OnePlus 9 als auch das OnePlus 9 Pro werden kabel­gebun­dene Lade­vor­gänge mit 65 Watt unter­stützen können. Warp Charge 65 steht zwar schon beim OnePlus 8T zur Verfü­gung, die neue Lade­tech­nologie, erkennbar am "T" in "Warp Charge 65T" für die 9er-Serie soll aber nochmal Verbes­serungen mit sich bringen.

Der Hersteller gibt an, dass die 65-Watt-Laden­vor­gänge beim OnePlus 8T von 1 auf 100 Prozent 39 Minuten dauern. Beim OnePlus 9 (Pro) soll das bereits in 29 Minuten möglich sein.

OnePlus-9-Serie: Wir fassen zusammen

OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro werden eine Kamera mit "Hassel­blad"-Schriftzug bekommen, der auf eine Part­ner­schaft zwischen OnePlus und dem schwe­dischen Kamera-Spezia­listen hinweist. Auf von OnePlus selbst veröf­fent­lichen Bildern der neuen Modelle sind die Kamera-Module zu sehen. Während das OnePlus 9 vermut­lich über eine Triple-Kamera verfügen wird, wird das OnePlus 9 Pro mit großer Wahr­schein­lich­keit eine Quad­kamera besitzen.

Noch bis zum 22. März kann das OnePlus 9 in einer Blind Box bei der Telekom entweder für 1111 Euro oder in Kombi­nation mit einem Mobil­funk­tarif erworben werden. Käufer wissen nicht, welches Modell sie bekommen. Zusätz­lich sind aber noch Gadgets enthalten sein, mit der die UVP über­troffen werden soll.

Das Event, was auf den 23. März, 15 Uhr, datiert ist, wird auch zur Vorstel­lung der OnePlus Watch genutzt werden.