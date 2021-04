teltarif.de Talk: Das bieten OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro

Die neuen OnePlus-Smartphones im teltarif.de-Talk

Logo: OnePlus, Foto/Grafik/Montage: teltarif.de OnePlus ist seit Jahren eine Smart­phone-Kult­marke, die auch in Deutsch­land viele Fans hat. Die Geräte sind güns­tiger als die Hand­helds von Mitbe­wer­bern wie Apple, Samsung oder Huawei. Dabei steckt auch in den OnePlus-Handys echte Highend-Hard­ware. Jetzt sind OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro verfügbar. teltarif.de-Redak­teur Alex­ander Emunds konnte sich die Mobil­tele­fone bereits ansehen. Grund für uns, auch im Podcast einmal über die neuen Smart­phones des chine­sischen Herstel­lers zu spre­chen. Datenblätter OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

Darüber spre­chen wir heute

Logo: OnePlus, Foto/Grafik/Montage: teltarif.de Was unter­scheidet OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro und welche Unter­schiede gibt es zwischen diesen beiden Smart­phones? Welchen Eindruck haben im Test Verar­bei­tung, Display und Kamera hinter­lassen? Das sind einige der Themen, über die wir im aktu­ellen Podcast von teltarif.de spre­chen.

Tech­nisch span­nend sind derzeit auch Tests in den 5G-Mobil­funk­netzen. Längst nicht alle Smart­phones sind in der Lage, den neuen Mobil­funk­stan­dard komplett abzu­bilden. Wie sieht es dies­bezüg­lich mit den beiden neuen Handys von OnePlus aus? Auch darüber spre­chen wir in der aktu­ellen Ausgabe von "Strip­pen­zieher & Tarif­dschungel".

Das OnePlus 9 Pro ist teurer als sein klei­nerer Bruder. Lohnt sich der Aufpreis oder ist man auch mit dem "kleinen" OnePlus 9 gut bedient? Ist der Umstieg von einem Vorjahres-Modell wie dem OnePlus 8T sinn­voll? Auch diese Themen reißen wir in der Oster-Ausgabe des Podcasts von teltarif.de an.

