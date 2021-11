Amazon: OnePlus 9, 8T und Nord im Preischeck

Smart­phones von OnePlus gehören zu den Andro­iden, deren Markt­preise in der Regel stabiler sind als die von anderen Herstel­lern. Letzt­lich ist es aber nur eine Frage der Zeit, bis auch die Preise von OnePlus-Smart­phones purzeln, beispiels­weise aktuell im Rahmen von Amazons Black-Friday-Woche.

Der Online-Händler hat zahl­reiche Modelle der Marke aus China im Angebot. Wir haben uns ausge­wählte Modelle ange­schaut und sagen Ihnen, ob sich die Offerten lohnen oder ob andere Händler die Geräte unter Umständen güns­tiger anbieten.

Bitte beachten Sie: Wie immer in unseren Preis­check haben wir die Preise von Market­place-Ange­boten nicht berück­sich­tigt. Diese können unter Umständen güns­tiger sein als die Preise, auf die wir verweisen. Zudem ist die Infor­mation wichtig, dass sich Markt­preise von Smart­phones sehr schnell ändern können und sich der nach­fol­gende Preis­ver­gleich nur auf den Stand jetzt bezieht.

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Pro

Das OnePlus 9 Pro ist das aktu­elle Flagg­schiff des Herstel­lers. Daran wird sich auch nichts ändern, bis die OnePlus-10-Serie auf den Markt gekommen ist - und weil es in diesem Jahr voraus­sicht­lich kein T-Modell geben wird.

Amazon bietet das OnePlus 9 Pro in der Vari­ante mit 128 GB internem Spei­cher zum Preis von 699 Euro. Zur unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers ist das eine Diffe­renz von 200 Euro. Im Check der Markt­preise erweist sich der Ange­bots­preis von Amazon als der aktuell güns­tigste. Andere Händler wie Otto (plus Versand­kosten) und Price­zilla ziehen da aber mit. Amazon hat hier also kein Angebot mit Allein­stel­lung.

Womit uns das OnePlus 9 Pro über­zeugen konnte und wo es Verbes­serungs­poten­zial gibt, lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht.

OnePlus 8T

OnePlus 8T

Bild: teltarif.de Im vergan­genen gab es noch ein T-Modell vom OnePlus 8. Das OnePlus 8T kostete zum Verkaufs­start in der Version mit 128 GB Spei­cher 599 Euro. Amazon verlangt derzeit 399 Euro. Auch bei diesem Angebot kann sich Amazon nicht alleine an die Spitze setzen. Das Angebot gehört zwar zu den güns­tigsten. Händler wie Otto (plus Versand­kosten) ziehen bei diesem Preis aber mit.

Wenn Sie sich für das OnePlus 8T inter­essieren, lesen Sie im Test­bericht, in welchen Punkten uns das Modell über­zeugen konnte und was uns nicht so gut gefallen hat.

OnePlus Nord

Das OnePlus Nord wurde im August 2020 vorge­stellt, mitt­ler­weile ist bereits das OnePlus Nord 2 - auch in einer PacMan Edition - auf dem Markt. Als das OnePlus Nord veröf­fent­licht wurde, kostete die Version mit 128 GB Spei­cher 399 Euro. Bei Amazon ist das Modell nun zum Preis von 299 Euro zu bekommen. OnePlus Nord

Foto: teltarif.de Dabei handelt es sich auch um den aktuell güns­tigsten Preis. Abseits von Market­place-Händ­lern zahlen Sie für das OnePlus Nord in der genannten Spei­cher­ver­sion über 40 Euro mehr. Das OnePlus Nord 2 ist rund ein Jahr jünger, weshalb hier auch ein längerer Hersteller-Support mit Sicher­heits­updates zu erwarten ist.

Unter Umständen kann es sich lohnen, noch ein paar Tage bis zum Black Friday und Cyber Monday zu warten. Es ist durchaus denkbar, dass der Markt­preis für das OnePlus Nord 2 noch fallen wird.

Im Test konnte uns das OnePlus Nord 2 beispiels­weise mit einem hellen Display über­zeugen, das OnePlus Nord nicht. Weitere Details zu OnePlus Nord und OnePlus Nord 2 lesen Sie jeweils in einem ausführ­lichen Test­bericht.

Worauf Sie grund­sätz­lich bei Aktionen wie Black Friday und Cyber Monday achten sollten, lesen Sie in einem Ratgeber.

