Telekom und Vodafone: 5G-Speedtest mit OnePlus 9 (Pro)

OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro (vorne) reisen durchs 5G-Netz in Berlin

Logos: Anbieter, Fotos/Montage: teltarif.de Wer sich 2021 ein Handy mit 5G-Unter­stüt­zung kauft, ist viel­leicht schon Kunde eines 5G-fähigen Tarifs, möchte es werden oder sich das für die Zukunft offen­halten. Die ersten 5G-Smart­phones von 2019 alias Samsung Galaxy S10 5G und Huawei Mate 20X 5G unter­stützen zwar die höheren Frequenzen um 3500 MHz, in denen hohe Über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten möglich sind. Wichtig ist aber zusätz­lich auch die von den Provi­dern Deut­sche Telekom und Voda­fone verwen­dete DSS-Tech­nologie (Dynamic Spec­trum Sharing).

Das ermög­licht die paral­lele Nutzung von 5G und LTE auf Frequenzen im Bereich zwischen 700 und 2100 MHz. Der Daten­durch­satz ist zwar geringer, dafür ist die Reich­weite höher. Wichtig ist, dass 5G-Handys der neuen Gene­ration beide Netz­kon­figu­rationen unter­stützen, schließ­lich wohnt nicht jeder an einem Hotspot.

Speed­test: Start im Berliner Südwesten

Logos: Anbieter, Fotos/Montage: teltarif.de Zu 5G-Handys der neuesten Gene­ration gehören die kürz­lichen vorge­stellten Modelle der OnePlus-9-Serie. Mit beiden Modellen haben wir eine Tour durch Berlin gemacht. Dort, wo wir 5G-Empfang fest­stellen konnten, haben wir dann auch einen Test durch­geführt. In das OnePlus 9 Pro haben wir eine 5G-fähige Telekom-SIM einge­legt und in das OnePlus 9 eine eben­falls 5G-fähige SIM-Karte von Voda­fone. Die SIM-Karten haben wir nicht geswitcht, weil beide Smart­phone-Modelle die gleiche Basis-Technik aus Snap­dragon 888 und dem X60-5G-Modem von Qual­comm an Bord haben. Zur Ermitt­lung der Über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten haben wir die Speed-Test-App von Ookla genutzt.

Mit dem 5G-Test ange­fangen hatten wir im Berliner Südwesten. Spaßes­halber star­teten wir auch einige Tests aus einer fahrenden S-Bahn heraus. Das ist nicht optimal, aber dennoch inter­essant. In der Nähe des Bota­nischen Gartens in Berlin-Lich­ter­felde buchte sich das OnePlus 9 in das 5G-Netz von Voda­fone ein, genauso wie sich das OnePlus 9 Pro ins 5G-Netz der Telekom einbuchte. In diesem Bereich waren die mit der Speed­test-App ermit­telten Werte im Voda­fone-5G-Netz mit 329 MBit/s im Down­load und 49,3 MBit/s im Upload sowie im Telekom-5G-Netz mit 323 MBit/s (Down­load) und 59 MBit/s (Upload) ähnlich.

Pots­damer Platz und Alex­ander­platz in Mitte

In der Nähe des Pots­damer Platzes in Bezirk Mitte waren die Über­tra­gungs­raten im 5G-Telekom-Netz in einer Messung mit 341 MBit/s im Down­load und 32 MBit/s im Upload höher als im 5G-Netz von Voda­fone, in dem wir bei einem Test 90,4 MBit/s im Down­load und 17,6 MBit/s im Upload ermit­teln konnten.

In weiteren Regionen in Bezirk Mitte waren die von uns ermit­telten Mess­werte im 5G-Netz von Voda­fone teil­weise ähnlich hoch, in der Nähe des Alex­ander­platzes mit 167 MBit/s im Down­load und 67,1 MBit/s im Upload auch höher. An glei­cher Stelle konnten wir im 5G-Netz von der Telekom deut­lich höhere Geschwin­dig­keiten ermit­teln, unter anderem 951 MBit/s im Down­load und 117 Upload.

Gigabit-Speed in Kreuz­berg nur im Telekom-Netz

In der Nähe des S-Bahn­hofs Yorck­straße befindet sich ein Hotspot, der sich im besten Fall auch für die Ermitt­lung hoher Über­tra­gungs­raten eignet. An der glei­chen Stelle haben wir unter anderem in jüngster Zeit auch einen Speed-Test im 5G-Netz der Telekom mit dem Oppo Find X3 Pro gemacht, zu lesen im Test­bericht.

Hier konnten wir uns auch mit dem OnePlus 9 Pro und der Telekom-SIM ins 5G-Netz einbu­chen und sehr hohe Über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten in einem Test­fall von 1131 MBit/s im Down­load und 103 MBit/s im Upload ermit­teln. Zugang zum 5G-Netz von Voda­fone war an dieser Stelle mit dem OnePlus 9 nicht möglich.

Tech­nische Details zum OnePlus 9 Pro und Prüf­ergeb­nisse lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht. Das OnePlus 9 befindet sich derzeit noch in unserem Test­labor, einen Test­bericht werden wir zeitnah veröf­fent­lichen.

In einem Ratgeber geben wir Ihnen weitere Infor­mationen zum Kauf eines 5G-Smart­phones.