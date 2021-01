OnePlus 8T: Optimierungen und Bugfix mit OxygenOS 11.0.6.9

OxygenOS 11.0.6.9 für das OnePlus 8T ist da

OnePlus Besitzer eines OnePlus 8T wurden zum Jahres­wechsel mit einem größeren Funk­tions-Update bedacht, dieses rollt der Hersteller nun aber­mals in korri­gierter Form unter neuer Versi­ons­nummer aus. OxygenOS 11.0.6.9 nennt sich die Soft­ware, die ab sofort erhält­lich ist. Wer bereits auf OxygenOS 11.0.6.7 aktua­lisiert hatte, muss sich nicht mehr mit dem Medi­enplayer-Bug herum­ärgern. Alle anderen erhalten eine Viel­zahl weiterer Neue­rungen und Verbes­serungen. So soll etwa der Finger­abdruck­sensor besser reagieren und der Nacht­modus bessere Bilder gene­rieren.

OnePlus 8T: Bugfix-Update und Feature-Paket

OxygenOS 11.0.6.9 für das OnePlus 8T ist da

OnePlus Medi­enplayer-Apps sorgen für Unter­hal­tung, voraus­gesetzt, sie funk­tio­nieren ordnungs­gemäß. Das war nach der Aktua­lisie­rung des OnePlus 8T auf OxygenOS 11.0.6.7 nicht mehr der Fall. Spora­disch pausierte die Anwen­dung zum Ärger der User die Wieder­gabe. Diesen Fauxpas hat das Unter­nehmen mit dem Update OxygenOS 11.0.6.9 (via 9To5Google) behoben, das fortan die fehler­hafte Soft­ware ablöst. Entspre­chend sind auch in dieser Soft­ware zahl­reiche weitere Opti­mie­rungen vorhanden. OnePlus 8T Datenblatt

Der opti­sche Under-Display-Finger­abdruck­sensor verrich­tete bei manchen Anwen­dern nicht allzu zuver­lässig seinen Dienst. Jetzt soll die Erken­nungs­rate besser sein. Eine nette Neue­rung für Viel­schreiber ist die Möglich­keit, die Höhe der Tastatur fest­legen zu können. Eine erhöhte WLAN-Verbin­dungs­qua­lität und ein opti­mierter Nacht­modus werden eben­falls verspro­chen. Ein beho­bener Fehler der Galerie-App, der dafür sorgte, dass keine Fotos zu sehen waren, und über­arbei­tete Voll­bild­schirm-Gesten runden das Update ab.

Weiter­füh­rende Infor­mationen zu OxygenOS 11.0.6.9

Wie gehabt verteilt der Hersteller die Aktua­lisie­rung in Wellen, es kann also sein, dass es ein wenig dauert, bis Ihr Smart­phone an der Reihe ist. Bezogen wird das Update für das OnePlus 8T direkt vom Handy aus über das Internet. Die Firm­ware­ver­sion ändert sich auf 11.0.6.9.KB05BA. Außer­halb Europas gibt es die Firm­ware­ver­sion 11.0.6.8.KB05DA (Indien) und 11.0.6.8.KB05AA (Nord­ame­rika). In puncto Sicher­heits­patch ist der Konzern leider nicht aktuell. Zwar gibt es mit der Soft­ware auch einen neueren Secu­rity-Level, aller­dings mit dem Stand 1. November 2020.

In dieser Hinsicht sollte sich OnePlus an Samsung orien­tieren. Der südko­rea­nische Hersteller hat bereits Galaxy S9, Galaxy S10, Galaxy Note 20 und mehr Modelle mit dem Januar-Patch bedacht.