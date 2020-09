Offiziell: Fans des OnePlus 8T Pro werden enttäuscht

Alle Jahre wieder … kommt eine Pro-Version eines OnePlus-T-Modells? Leider wird eine solche Ausgabe diesmal ausge­lassen, wie CEO Pete Lau persön­lich bekannt gab. Bislang gab es vornehm­lich Infor­mationen über ein OnePlus 8T und keine über ein OnePlus 8T Pro – mit gutem Grund, denn dieses exis­tiert nicht. Am 14. Oktober soll also nur ein einziges Ober­klas­semo­dell vorge­stellt werden. Statt­dessen will der Hersteller Inter­essenten geho­bener Spezi­fika­tionen weiterhin das OnePlus 8 Pro offe­rieren. Dieses Modell hätte laut dem Firmen­chef keinen Raum für ein Upgrade gelassen.

Einzel­gänger-Zugpferd: Kein OnePlus 8T Pro

So soll das OnePlus 8T aussehen

@OnLeaks, Pricebaba

OnePlus 8T Pro Datenblatt

[ Kommt nicht ]

Erst vor einem Jahr brachte OnePlus mit dem OnePlus 7T Pro die erste geho­bene High-End-Vari­ante der T-Serie heraus. Bislang gingen Bran­chen­kenner und Fans davon aus, dass die Zwischen­genera­tion nun wie die Haupt­reihe stets im Doppel­pack daher­kommt. Im chine­sischen Forum Weibo (via PhoneArena) belehrte uns Liu Zuohu alias Pete Lau, Führungs­kraft des China-Konzerns, nun eines Besseren. „Es gibt kein OnePlus 8T Pro dieses Jahr“, gab der CEO unmiss­ver­ständ­lich zu Proto­koll. Der Plan für das OnePlus 8 Pro war „in eine Rich­tung defi­niert, in der es keinen Raum für ein Upgrade gibt“, so Lau weiter.

Entspre­chend behält das Unter­nehmen das OnePlus 8 Pro weiterhin im Sorti­ment. Dennoch dürfte das OnePlus 8T für viele Inter­essenten einen Blick wert sein. Schließ­lich bestä­tigte der Konzern bereits, dass auch in diesem Ober­klas­semo­dell ein 120-Hz-Display Verwen­dung findet. Mit 6,55 Zoll Bild­schirm­dia­gonale dürfte das OnePlus 8T ähnlich hand­lich wie das OnePlus 8 mit gleich großer Anzeige sein. Wer mehr Anzei­gefläche benö­tigt, greift auch künftig zum OnePlus 8 Pro (6,78 Zoll).

OnePlus 8T verbringt wohl wenig Zeit am Netz­teil

Einen großen Vorteil hat die kommende T-Ausgabe gegen­über dem OnePlus 8 (Pro) in puncto Lade­geschwin­dig­keit. Es wurde schon ein zum OnePlus 8T gehö­rendes Netz­teil gesichtet, das mit 65 W beschriftet ist. Die beiden anderen Mitglieder der 8er Reihe kommen ledig­lich auf 30 W. Mit dieser Strom­zufuhr errei­chen OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro bereits in 22 bis 23 Minuten eine Ladung von 0 auf 50 Prozent. Der Akku des OnePlus 8T soll eine Kapa­zität von 4500 mAh haben.