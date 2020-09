Gerücht: Spezifikationen des OnePlus 8T - 120 Hz inklusive

Bekannt­lich bringt OnePlus zwei Flagg­schiff-Duos pro Jahr heraus, vom kommenden OnePlus 8T gibt es nun erste Hinweise auf die Spezi­fika­tionen. So soll auch die Non-Pro-Ausgabe ein Display mit 120 Hz Bild­wie­der­hol­rate haben. Die Diago­nale des AMOLED-Panels bleibt bei 6,55 Zoll.

In puncto Kamera verzeichnet das OnePlus 8T eben­falls einen Sprung gegen­über dem OnePlus 8. Vier anstatt drei Knipsen zieren die Rück­seite, wobei die Weit­winkel-Einheit 48 Mega­pixel und einen neuen Sensor liefert. Als Betriebs­system hat das OnePlus 8T angeb­lich Android 11 direkt an Bord.

OnePlus 8T: Vermeint­liche tech­nische Daten

Soll das OnePlus 8T aussehen

Bild: OnePlus (via Firmware), Montage: teltarif.de Die US-ameri­kani­sche Webseite Android Central veröf­fent­licht im Regel­fall nur Insi­der­infor­mationen, wenn diese glaub­würdig sind. Ein Tipp­geber verriet dem Auftritt nun diverse Spezi­fika­tionen des OnePlus 8T. Musste sich der Bild­schirm des OnePlus 8 noch mit 90 Hz begnügen, sind es beim OnePlus 8T den Angaben zufolge 120 Hz. Diese Option soll stan­dard­mäßig akti­viert sein, alter­nativ kann sich der User für eine 60-Hz-Darstel­lung entscheiden. Dabei wirkt das Geschehen weniger flüssig, es wird aller­dings der Akku geschont.

OnePlus 8T Datenblatt

[ Mögliche Spezifikationen ]

] Gerücht

Die Weit­winkel-Kamera des OnePlus 8T dürfte dank neuem 48-MP-Sensor bessere Fotos schießen. Bei der Ultra­weit­winkel-Knipse (16 MP) handelt es sich um dasselbe Exem­plar, welches auch im OnePlus 8 zum Einsatz kommt. Die Auflö­sung des Makro-Moduls wurde von 2 Mega­pixel auf 5 Mega­pixel erhöht und ein neuer Tiefen­sensor (2 Mega­pixel) komplet­tiert das rück­sei­tige Foto­grafie-Setup. Als Chip­satz wird höchst­wahr­schein­lich der Qual­comm Snap­dragon 865+ Verwen­dung finden. Die Spei­cher­optionen des OnePlus 8T könnten mit jenen des OnePlus 8 über­ein­stimmen, also 128 GB Flash mit 8 GB RAM oder 256 GB Flash mit 12 GB RAM betragen.

OnePlus 8T Betriebs­system und Design

Android 11 wird in Kürze fertig­gestellt und offi­ziell verteilt werden, es wäre also ernüch­ternd, noch Android 10 auf dem kommenden OnePlus-Zugpferd vorzu­finden. In der Tat verkündet die Quelle, dass Android 11 mit der Benut­zer­ober­fläche OxygenO 11 auf dem OnePlus 8T vorin­stal­liert ist. Kürz­lich sickerte ein erstes Render­bild des High-End-Phablets durch (siehe Arti­kel­foto). Die Aufma­chung orien­tiert sich an jener des OnePlus 8.

In einer weiteren News können Sie erste Details zum Budget-Modell OnePlus Clover erfahren. Das aktu­elle Mittel­klasse-Smart­phone OnePlus Nord haben wir bereits getestet.