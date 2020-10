OnePlus: Nord Special-Edition, Smartwatch & Buds Z

OnePlus hat seine neuen Produkte in einer Online-Präsen­tation vorge­stellt. Neben einer Special Edition des Modells Nord kann das 8T jetzt in zwei Konfi­gura­tionen geor­dert werden, wahl­weise mit Kopf­hören und Schutz­hülle.

Gestern Nach­mittag hat der Hersteller OnePlus in einer Video­prä­sen­tation, die bei Youtube weiterhin abrufbar ist, das lange erwar­tete Smart­phone OnePlus 8T vorge­stellt. Ein erstes Hands-On mit Verglei­chen zu den bereits in diesem Jahr vorge­stellten Handys von OnePlus haben wir bereits gestern veröf­fent­licht.

Serie 8 = All in 5G

Der Moderator klettert in eine Bluebox, die Präsentationen werden elektronisch eingefügt.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Alle Geräte der OnePlus-8-Serie werden mit "All in 5G" ausge­lie­fert, betont man bei OnePlus. Somit sollten auch die meisten 5G-DSS-Frequenz­kom­bina­tionen, wie sie beispiels­weise von Telekom, Voda­fone oder Telefónica (o2) und anderen Netz­betrei­bern verwendet werden, abge­deckt sein.

One Plus Nord Ash Grey

Das OnePlus Nord jetzt auch in "aschgrau" für 499 Euro.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Bevor der Präsen­tator ausführ­lich die Vorzüge des Modells OnePlus 8T beleuch­tete, wurde noch eine "Special Edition" des Modells "One Plus Nord" in der Farbe "Grey Ash" (bei Amazon "Ash grau", ein Farbton ähnlich wie Vulkan­gestein) vorge­stellt. Diese ist ab sofort bestell- und lieferbar. Mit 12GB RAM und 256 GB Arbeits­spei­cher kostet das Spezial-Modell Grey Ash 499 Euro.

OnePlus bestä­tigt Smart Watch

So oder so ähnlich könnte eine Smart Watch von One Plus aussehen. Bis sie kommt, wird es noch dauern.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de OnePlus bestä­tigte erst­malig die kursie­renden Speku­lationen, eine Smart-Watch zu entwi­ckeln. Für Details sei es aber noch zu früh, es wurde nur kurz eine Hand­zeich­nung gezeigt.

Neue Kopf­hörer: One Plus Buds Z

Kopfhörer von OnePlus: Wasserdicht, Schweissfest und 20 Stunden Batteriekapazität ab 49 US-Dollar.

Screenshot: teltarif.de Auf viel­fachen Wunsch der Kunden wurden Kopf­hörer unter dem Titel „One Plus Buds Z“ entwi­ckelt, die nur 4,35 Gramm pro Hörer wiegen sollen, aber mit Dolby Atmos und einem Bass Boost ausge­stattet sind. Sie werden - wie bran­chen­üblich - in einer Trans­portbox ausge­lie­fert, welche die Hörer wieder auflädt und somit eine Betriebs­zeit von 20 Stunden verspricht. Auch der Google Assis­tent kann auf Fingertip an den Hörern aufge­rufen werden.

Die Buds seien wasser- und schweiss­fest und wurden vom bekannten Top-Desi­gner Steven Herrington gezeichnet, der sonst für Marken wie "Nike", oder "Beats by Dre" tätig ist. Der Preis soll bei 49,99 US-Dollar liegen, ein Euro-Preis wurde nicht genannt.

Stylishe Bumper­cases

Stylishe Schutzhüllen ab 25 US-Dollar fürs Modell 8T

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Wer sein neues OnePlus 8T vor Stößen schützen möchte, kann es in einem stylishen "BumperCase" einpa­cken, das preis­lich bei 24,99 US-Dollar (und zu ähnli­chem Kurs wohl auch in Euro) losgeht.

Preis offi­ziell bestä­tigt

Das OnePlus 8T wird in zwei Versionen lieferbar sein: Einmal mit 8 GB RAM und 128 GB Arbeits­spei­cher für 599 Euro, mit 12 GB RAM und 256 GB Arbeits­spei­cher für 699 Euro. Bestel­lungen werden ab sofort entgegen genommen, der offi­zielle Verkaufs­start soll Dienstag, der 20. Oktober, sein. Ein OnePlus 8T befindet sich bereits in unserem Test­labor. Einen kompletten Test­bericht zum OnePlus 8T werden wir somit in Kürze veröf­fent­lichen.

Ein erstes Hands-On des OnePlus 8T lesen Sie in einer weiteren News.

OnePlus-Präsen­tation auf Youtube

