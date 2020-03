Telekom: Das OnePlus 8 in "Blind Box" früher bekommen

Die OnePlus-8-Serie wird offi­ziell am 14. April vorge­stellt. Ab morgen ist das Smart­phone in einer "Blind Box" bereits bei der Telekom vorbe­stellbar.

In Zusam­menar­beit mit der Deut­schen Telekom wird OnePlus sein neuestes Smart­phone in Form eines beson­deren Ange­bots offe­rieren. Die Rede ist von einer "Blind Box", man weiß also nicht so genau, was den Käufer des 1099 Euro teuren Pakets, das "als Danke­schön für die OnePlus Commu­nity bei Telekom Deutsch­land" ange­setzt ist, enthalten ist.

"Wir schätzen unsere Commu­nity sehr – sie hat uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind und daher wollen wir ihr nun etwas zurück­geben und Danke sagen. Mit der Blind Box werden unsere Fans unter den ersten sein, die das neueste Gerät in den Händen halten. Und nicht nur das: In der Box finden sie auch viele zusätz­liche, von uns für unsere Nutzer ausge­suchte Gadgets“, so Martin Kang, Country Manager Deutsch­land bei OnePlus.

Die OnePlus-8-Serie wird offi­ziell am 14. April per Live-Stream vorge­stellt. Die Blind Box kann ab morgen bis zum 7. April vorbe­stellt werden und wird ab dem 15. April ausge­liefert. Käufer haben neben der Zahlung des vollen Preises auch die Möglich­keit, die Ange­botsbox im Tarif zu erstehen.

Telekom: OnePlus 8 in einer "Blind Box"

Teaser der gemeinsamen Sache von OnePlus und der Telekom Der Name sagt es ja schon. "Blind Box" ist wie ein "Blind Date", man weiß vorher nicht, was man bekommt. Käufer der Box müssen sich also über­raschen lassen. Fest steht, dass das OnePlus 8 drin sein wird. Nur könnten drei verschie­dene Modelle auf den Markt kommen, die sich in ihrer Ausstat­tung unter­scheiden. Welches also drin ist, bleibt eine Über­raschung. Zusätz­lich zum Smart­phone sind Gadgets beigelegt. Dabei könnte es sich um eine neue Headset-Genera­tion und Schutz­cases für das Smart­phone handeln.

Wer sich aller­dings bereits an Gerüchten orien­tiert und beispiels­weise ein Auge auf das OnePlus 8 Pro mit 120-Hz-Display geworfen hat, könnte enttäuscht werden, wenn es nachher nur das "regu­läre" OnePlus 8 sein sollte.

Über welche Spezi­fika­tionen noch speku­liert wird und in welchen bunten Farben sich die OnePlus-8-Serie präsen­tieren könnte, lesen Sie jeweils in einer weiteren News.

