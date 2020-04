Verkauf: OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro ab sofort erhältlich

OnePlus stellte vergan­gene Woche seine ersten Smart­phones in diesem Jahr vor. Das OnePlus 8 und das OnePlus 8 Pro sind ab sofort erhält­lich (ab 11 Uhr). Käufer können entweder auf der Webseite des Herstel­lers aus China ihr Geld loswerden oder schauen sich bei den Händ­lern Deut­sche Telekom, Amazon, Deinhandy, Spar­handy und OTTO um.

Das OnePlus 8 ist ab sofort in den Farben "Onyx Black" und "Glacial Green" erhält­lich, "Inter­stellar Glow" wird in knapp zwei Wochen käuf­lich zu erwerben sein. Das schwarze Modell verfügt über die Spei­cher­kom­bi­na­tion 8 GB/128 GB und kostet 699 Euro, das grüne Modell gibt es zusätz­lich mit 12 GB/256 GB zum Preis von 799 Euro, "Inter­stellar Glow" wird ausschließ­lich in dieser Kombi­na­tion und zu dem Preis ange­boten.

Das OnePlus 8 Pro ist eben­falls in "Onyx Black" und "Glacial Green" zu haben. Für das schwarze Modell sind 8 GB/128 GB zum Preis von 899 Euro vorge­sehen und für das grüne Modell mit 12 GB/256 GB sind es 999 Euro. Eine weitere Farb­op­tion, die sich "Ultra­ma­rine Blue" nennt, gibt es eben­falls mit 12 GB/256 GB zum Preis von 999 Euro.

OnePlus 8 und One Plus 8 Pro im Vergleich

Beide Smart­phones kommen ausschließ­lich als Modelle, die 5G unter­stützen. Haupt­un­ter­schiede liegen in der Display-Diago­nale und der Bild­wie­der­hol­rate. Während das OnePlus 8 wie auch die Vorgänger OnePlus 7T und OnePlus 7T Pro eine Bild­wie­der­hol­rate von 90 Hz hat, hat das Display des Pro-Modells 120 Hz.

Weitere wich­tige Unter­schiede sind bei der Kamera-Ausstat­tung und der Akku­ka­pa­zität zu finden. Erst­malig verfügen OnePlus-Smart­phones über ein IP68-Zerti­fikat, das ihnen Schutz vor dem Eindringen von Schmutz und Wasser beschei­nigt.

Weitere Unter­schiede und Details zu den Geräten können Sie der Vergleichs­ta­belle entnehmen.

Das OnePlus 8 Pro konnten wir bereits ausgiebig begut­achten. Ob uns das 5G-Smart­phone über­zeugt hat, lesen Sie in einem ausführ­li­chen Test­be­richt.