OnePlus 8 bis zu 150 Euro günstiger bei der Cyber Week

OnePlus lädt zur Cyber Week ein und offe­riert in deren Rahmen sein OnePlus 8 um bis zu 150 Euro güns­tiger. Diese Ersparnis können sich Käufer sichern, die sich für die 128-GB-Ausgabe des Handys entscheiden. Bei der 256-GB-Vari­ante lässt der chine­sische Hersteller immerhin noch 100 Euro Rabatt springen. Wer sich mehr für das OnePlus 8 Pro inter­essiert, wird bei dessen Erwerb mit den kosten­losen Kopf­hörern Bullets Wire­less Z belohnt. Die Anschaf­fungs­kosten bleiben im Herstel­ler­shop für dieses Mobil­gerät aller­dings gleich. Ferner wurde das Zubehör um 50 Prozent redu­ziert.

Lohnt sich das OnePlus 8 in der Cyber Week?

Cyber Week bei OnePlus

OnePlus

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, so haben wir auch diesmal einen Preis­ver­gleich voll­zogen. Bei OnePlus schlägt das OnePlus 8 regulär mit 649 Euro zu Buche, wenn man sich für die Fassung mit 128 GB Flash entscheidet. Zieht man den derzei­tigen Rabatt in Höhe von 150 Euro ab, beläuft sich der Endbe­trag auf 499 Euro. Tatsäch­lich fanden wir keinen anderen Verkäufer, bei dem das Telefon güns­tiger zu haben ist. Jamada verlangt als zweit­güns­tigster Anbieter 547 Euro. Sie können also knapp 50 Euro sparen. Aber wie sieht es bei der Edition mit 256 GB Daten­platz aus? Guter Deal: OnePlus 8 im Herstellershop

OnePlus Im Normal­fall möchte der Hersteller 699 Euro für diese Vari­ante haben, während der Cyber Week sind es unter Berück­sich­tigung von 100 Euro Rabatt nur 599 Euro. Das ist gar kein schlechter Preis, aller­dings unter­bieten Alter­nate und Galaxus diesen um 10 Euro.

Lohnt sich das OnePlus 8 Pro in der Cyber Week?

Schlechter Deal: OnePlus 8 Pro im Herstellershop

OnePlus Weniger rosig sieht es bei den Deals für das OnePlus 8 Pro aus. Der Preis im Online­shop des Herstel­lers bleibt auch während der Kampagne konstant. Somit werden 799 Euro für die 128-GB-Fassung und 899 Euro für die 256-GB-Fassung berechnet. Als Beson­der­heit lockt der Konzern zwar mit den gratis Blue­tooth-Kopf­hörern Bullets Wire­less Z, diese kosten bei Amazon momentan aber nur 16,85 Euro. Das OnePlus 8 Pro an sich wandert bei Proshop für 669 Euro (128 GB), respek­tive bei Amazon, Otto und X-Kom für rund 800 Euro (256 GB) über den virtu­ellen Laden­tisch. Somit lohnt sich ein Kauf des OnePlus 8 Pro im Shop des Herstel­lers defi­nitiv nicht.

Abseits der beiden Smart­phones hat der Konzern auf seiner Webseite Zubehör um 50 Prozent gesenkt sowie im Flash Sale im Angebot, und es gibt eine Blind Box mit zufäl­ligem Inhalt für 9,99 Euro.