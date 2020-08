OnePlus 8 (Pro) bei Amazon zum Tiefstpreis

Das OnePlus 8

OnePlus Amazon hat ein abso­lutes Schnäpp­chen-Angebot für das OnePlus 8 und das OnePlus 8 Pro gestartet, im Vergleich zu konkur­rie­renden Händ­lern zahlen Sie je nach Modell bis zu 100 Euro weniger. Am güns­tigsten ist das OnePlus 8 mit 128 GB Flash, welches der Online­shop derzeit für nur 569,67 Euro offe­riert. Die teuerste Vari­ante, das OnePlus 8 Pro mit 256 GB, ist zu einem Preis von immer noch fairen 839,58 Euro erhält­lich. Aller­dings vari­iert der Kosten­faktor je nach ausge­wählter Farbe.

OnePlus Spar­füchse werden sicher­lich aufmerksam, wenn sie ein OnePlus 8 (128 GB Flash, 8 GB RAM) für 569,67 Euro sehen. Der nächst teurere Anbieter ist Alter­nate, dort schlägt das Mobil­gerät mit 609 Euro zu Buche, hinzu kommt eine Liefer­ge­bühr von 6,79 Euro. Amazon liegt zusam­men­ge­rechnet also 46 Euro unter diesem Kosten­faktor. Zumin­dest, wenn Sie in der Farbe Grün bestellen. Die schwarze Edition ist leider schon ausver­kauft. OnePlus 8 günstig bei Amazon

Amazon Attraktiv ist auch die 256-GB-Version (12 GB RAM). Diese bittet mit 560,79 Euro in der Farbe Inter­stellar Glow zur Kasse. Inklu­sive Versand sind es beim besten Angebot eines anderen Händ­lers (Elec­tro­nics) 660,89 Euro. Die grüne Ausgabe des OnePlus 8 (256 GB) ist mit 575,87 Euro bei Amazon aber eben­falls erschwing­lich. Für eine Summe von 755,79 Euro offe­riert Amazon das schwarze OnePlus 8 Pro (128 GB). Mit Versand­kosten müssen Sie bei Alter­nate 855,79 Euro einplanen.

Das teuerste Paket für möglichst wenig Geld

Soll es das Spit­zen­mo­dell des OnePlus 8 Pro mit 256 GB Flash und 12 GB RAM sein, verlangt Amazon 839,58 Euro (Grün) respek­tive 849,01 Euro (Blau). Elec­tro­nics ist momentan die nächst teurere Wahl, aber auch dort kostet diese Ausstat­tung 928,99 Euro. Selbst in Anbe­tracht dessen, dass der Händler für dieses Modell keine Versand­kosten verlangt, lohnt sich der Deal nicht. Falls Sie mit einem Kauf des OnePlus 8 bei Amazon lieb­äu­geln, sollten Sie sich beeilen, da das Angebot befristet und der Vorrat beschränkt ist.

Die OnePlus-Smart­phones bieten ein High-End-Paket, das sich lohnt, inklu­sive schnellem Chip­satz (Snap­dragon 865) und 5G-Daten­funk. Mehr Details lesen Sie im Test des OnePlus 8 bzw. im Test des OnePlus 8 Pro.

