OnePlus 8, 8 Pro und 8T erhalten Juni-Sicherheitspatch

Mit seinem umfas­senden Beta-Test-Programm gewährt OnePlus Nutzern früher Soft­ware-Neue­rungen, so landet jetzt der Juni-Sicher­heits­patch auf OnePlus 8, OnePlus 8 Pro und OnePlus 8T. Es handelt sich hierbei um offene Aktua­lisie­rungen, die sich von jedem Anwender bei Inter­esse instal­lieren lassen. Neben der opti­mierten Sicher­heits­ebene des Android-Betriebs­sys­tems halten diverse Anpas­sungen und Bugfixes Einzug- etwa der verbes­serte Ener­gie­ver­brauch, dank dessen der Akku länger durch­hält. Außerdem gehören die gele­gent­lichen WLAN-Verbin­dungs­pro­bleme der Vergan­gen­heit an und es wurde eine Screen­shot-Funk­tion für das Always-on-Display ergänzt

OnePlus-8-Serie mit mehr Sicher­heit und Opti­mie­rungen

Frischer Software-Wind für die OnePlus-8-Reihe

OnePlus

Für das 2020er Ober­klasse-Smart­phone-Trio des chine­sischen Herstel­lers gibt es ein Update. OnePlus 8, OnePlus 8 Pro und OnePlus 8T erhalten für ihre Soft­ware OxygenOS 11 (Android 11) den Sicher­heits­patch Stand 1. Juni 2021. Dieser ist Teil der Aktua­lisie­rungen Beta 11 (OnePlus 8 / 8 Pro) und Beta 6 (OnePlus 8T). Falls Sie am offenen Beta-Test des Herstel­lers teil­nehmen, steht das Update wie gewohnt OTA (Over-the-Air) also direkt auf dem Smart­phone über das Internet zur Verfü­gung. Eine Teil­nahme am Beta-Test-Programm ist für jeden Anwender stets möglich. Ein vorhe­riges Backup wird drin­gend empfohlen. Nähere Infor­mationen erhalten Sie im OnePlus-Form.

Mit der Klang­qua­lität bei Verwen­dung einer OnePlus Watch oder der OnePlus Buds war das Unter­nehmen scheinbar nicht ganz zufrieden. Jeden­falls soll sich diese nun mit der neuen Soft­ware verbes­sert haben. Für einen opti­schen Lecker­bissen sorgen hingegen die ange­passten visu­ellen Effekte des Teilen-Menüs bei OnePlus 8, OnePlus 8 Pro und OnePlus 8T.

Gemischtes Feed­back von Anwen­dern

Im Forum des Herstel­lers gibt es schon einige Kommen­tare zum jüngsten Update. So gab ein User an, dass er eine um 20 Prozent gestei­gerte Akku­lauf­zeit bemerkt. Sein Display kann nun bis zu 8,5 Stunden einge­schaltet bleiben. Ein anderer OnePlus-8-Besitzer spricht von maximal 7,5 Stunden einge­schal­teten Bild­schirm. Das hängt natür­lich stark von der Art der Nutzung und der Hellig­keit ab. Bei manchen anderen habe sich hingegen die Bereit­schafts­zeit verschlech­tert und die Aufla­dedauer erhöht. Probleme kann es bei Beta­ver­sionen immer geben, weshalb sich die Soft­ware auch eher für Zweit­geräte oder Expe­rimen­tier­freu­dige eignet.

