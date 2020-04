Ausprobiert: OnePlus 8 Pro im 5G-Netz der Telekom

Das OnePlus 8 Pro ist das aktu­elle Ober­klasse-Modell des chine­si­schen Smart­phone-Herstel­lers. Das Gerät unter­stützt stan­dard­mäßig 5G. Ein guter Grund, die Quali­täten des OnePlus 8 Pro auch in dieser Diszi­plin auszu­pro­bieren. Freund­li­cher­weise stellte uns unser deut­scher Ansprech­partner neben dem matt­grünen Test-Gerät auch gleich eine passende SIM-Karte, die das 5G-Netz der Deut­schen Telekom unter­stützt, zur Verfü­gung.

Wir haben Berlins Straßen mit einem Moun­tain­bike befahren und in verschie­denen Stadt­teilen der Haupt­stadt nach 5G-Zugangs­punkten gesucht. Auf der Webseite der Telekom heißt es, dass aktuell die Bezirke Schö­ne­berg, Mitte und Kreuz­berg von 5G-Antennen versorgt werden. In Ausbau-Planung sind die Bereiche Char­lot­ten­burg, Ku'damm bis zur Messe Berlin. Im Osten und Norden soll das Gebiet über den Pots­damer Platz, Alex­an­der­platz und das Regie­rungs­viertel in Rich­tung Prenz­lauer Berg und Charité ausge­breitet werden. Im Süden sollen auch Gebiete wie der Tech­no­lo­gie­park Adlershof mit 5G der Telekom versorgt werden.

OnePlus 8 Pro: Auf der Suche nach dem 5G-Netz

Orien­tiert man sich an den bishe­rigen Ausbau­ge­bieten der Telekom sollte es eigent­lich gar nicht so schwer sein, sich mit passender SIM-Karte und Endgerät in einen 5G-Zugangs­punkt einzu­loggen. In der Praxis gestal­tete sich das Vorhaben aller­dings schwie­riger als gedacht. An insge­samt zwei Tagen waren wir in Berlin unter­wegs und hatten ganz schön Mühe, eine passende Stelle zu finden, an der wir mit dem Smart­phone im einge­loggten 5G-Netz der Telekom einen Speed-Test machen konnten. Telekom-5G-Test am Alexanderplatz

Screenshot: teltarif.de Am ersten Tag radelten wir nach Schö­ne­berg in der Nähe des gleich­na­migen S-Bahn­hofs. Fehl­an­zeige. Hier bekamen wir ledig­lich Zugang zum LTE-Netz. Daran änderte sich auch nichts, als wir unseren Weg in Rich­tung Rathaus Schö­ne­berg fort­setzten. Von dort peilten wir die Umge­bung rund um das Kauf­haus des Westens und den Berliner Zoo sowie den Ku'damm an. An mehreren von uns über­prüften Stellen hatten wir ledig­lich LTE-Empfang. Nur für den Bruch­teil einer Sekunde erschien das 5G-Symbol auf dem Display, als wir vor der Gedächt­nis­kirche standen. Die Zeit, in der das OnePlus 8 Pro in das 5G-Netz der Telekom einge­bucht war, war für einen Geschwin­dig­keits­test jedoch zu kurz. Auch in der Nähe der Tech­ni­schen Univer­sität Berlin im Stadt­teil Char­lot­ten­burg stand weiterhin nur das LTE-Netz zur Verfü­gung.

Nicht, dass wir nicht auch Spaß daran gehabt hätten, bei schönem Wetter mit dem Rad durch die Stadt zu fahren, am Ende war der ganze Test jedoch sehr enttäu­schend.

OnePlus 8 Pro: Auf der Suche nach dem 5G-Netz, Klappe, die Zweite

Am zweiten Tag versuchten wir es nochmal, dieses Mal in anderen Gebieten der Stadt. Aller­dings star­teten wir zunächst da, wo wir aufge­hört hatten: Weder am Pots­damer Platz noch am Bran­den­burger Tor noch in der Nähe des Gendar­men­markts zeigte das Display des OnePlus 8 Pro das ersehnte 5G-Symbol an. Telekom-5G-Test in Mitte

Screenshot: teltarif.de Erst als wir einen Stopp in der Nähe des Alex­an­der­platzes machten, konnten wir den ersten Netz­test durch­führen. Dazu nutzten wir die Speed-Test-App von Oakla entspre­chend für Android. Wir ermit­telten eine Down­load-Geschwin­dig­keit von 255 MBit/s und eine Upload-Geschwin­dig­keit von 54,5 MBit/s. Was für den Upload ein sehr ansehn­li­cher Wert ist, ist für den Down­load enttäu­schend. Als wir uns wenige Meter von dem Punkt des ersten Speed-Tests wegbe­wegten, waren wir auch schon nicht mehr im 5G-Netz einge­bucht, der Speed-Test in anschlie­ßend einge­loggten LTE-Netz zeigte im Down­load 152 MBit/s, im Upload immerhin 51,2 MBit/s. Zum Vergleich haben wir uns auch am Speed-Test von Voda­fone bedient.

Bewegten wir uns die wenigen Meter wieder zurück zum Punkt des ersten Speed-Tests, ermit­telten wir dort im verfüg­baren 5G-Netz der Telekom 317 MBit/s im Down­load und 57 MBit/s im Upload.

In Rich­tung Prenz­lauer Berg schwankte zunächst die Verbin­dung zwischen 5G und LTE mehr­mals hin und her. Dann gab es keine 5G-Verbin­dung mehr an den von uns getes­teten Gebieten rund um den U-Bahnhof Sene­felder Platz und den Koll­witz­platz. Erst in der Nähe des U-Bahn­hofs Wein­meis­ter­straße im Bezirk Mitte, der an den Stadt­teil Prenz­lauer Berg grenzt, konnten wir den nächsten Speed-Test im 5G-Netz durch­führen. Hier ermit­telten wir im Down­load 342 MBit/s und im Upload 35,3 MBit/s, im Speed-Test von Voda­fone wurden 387 MBit/s im Down­load und im Upload im Vergleich zum Speed-Test von Ookla mit 70 MBit/s fast das doppelte gemessen. Telekom-5G-Test in Kreuzberg

Screenshot: teltarif.de Anschlie­ßend konnten wir den nächsten Speed-Test am Halle­schen Ufer im Stadt­teil Kreuz­berg durch­führen. An dieser Stelle ermit­telten wir wie auch schon in der Nähe des Alex­an­der­platzes eine Upload-Geschwin­dig­keit von 54,5 MBit/s, im Down­load "nur" 232 MBit/s. Der Voda­fone-Speed-Test zeigte mit 242 MBit/s im Down­load leicht mehr, im Upload mit 71 MBit/s war der Unter­schied schon größer. Die 5G-Verbin­dung war nicht beson­ders stabil und hielt nur wenige hundert Meter. In der Nähe des U-Bahn­hofs Mehring­damm wurde auf dem Display des OnePlus 8 Pro wieder das LTE-Symbol ange­zeigt. Erst in der Nähe des Vikto­ria­parks konnten wir einen erneuten Speed-Test durch­führen und ermit­telten im Down­load eine Über­tra­gungs­ge­schwin­dig­keit von 261 MBit/s und im Upload 61,2 MBit/s, der Voda­fone-Speed-Test zeigte mit 256 MBit/s im Down­load und 73 MBit/s im Upload ein ähnli­ches Ergebnis wie der Speed-Test von Ookla.

OnePlus 8 Pro: Fazit Telekom-5G-Netz­test in Berlin

Der 5G-Netz­test der Telekom mit dem OnePlus 8 Pro hat uns nicht nur enttäuscht, sondern auch ein wenig verwun­dert. Im vergan­genen Jahr hatten wir mit dem Huawei Mate 20X 5G bereits einen Kurz-Test im 5G-Netz der Telekom in Berlin durch­ge­führt. Von Spit­zen­werten wie 844 MBit/s im Down­load können wir dieser Tage nur träumen.

Im LTE-Netz der Telekom hatte das OnePlus 8 Pro stets eine ausge­zeich­nete Verbin­dungs­sta­bi­lität. Den letzten Speed-Test haben wir im LTE-Netz in Frie­denau durch­ge­führt. Hier ermit­telten wir 268 MBit/s im Down­load und 26,5 MBit/s im Upload, der Speed-Test von Voda­fone zeigte uns sogar 300 MBit/s im Down­load und 50 MBit/s im Upload an.

Wir konnten das OnePlus 8 Pro bereits ausführ­lich testen. Alle Details dazu finden Sie in unserem Test­be­richt zum OnePlus 8 Pro.

Nach­fol­gend sehen Sie das OnePlus 8 Pro im Test-Video