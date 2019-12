OnePlus 7T (Pro): Bullets Wireless 2 als "Gratis"-Zugabe

OnePlus wurde im Jahr 2013 gegründet und feiert nun mehr heute seinen sechsten Geburtstag. Die Erfolgs­geschichte des chine­sischen Smart­phone-Herstel­lers ging steil nach oben. Zu Beginn seiner Smart­phone-Karriere wurden aufgrund des guten Preis­leis­tungs­verhältnis immer wieder Stimmen laut, die "Flagg­schiff-Killer" riefen. Mitt­lerweile sind die Preise gestiegen, was dem Erfolg aber keinen Abbruch tut. Im Vergleich zu Start­preisen von Premium-Geräten, die von Herstel­lern wie Samsung, Huawei und Apple ange­boten werden, machen die unver­bind­lichen Preis­empfeh­lungen von OnePlus-Geräten nach wie vor eine gute Figur.

Zur Feier des Geburts­tages hat OnePlus nicht nur eine Sonder­veran­stal­tung (7. bis 10. Januar) auf der Consumer Elec­tronics Show 2020 in Las Vegas ange­kündigt, die als Platt­form für sein erstes Konzept­telefon "Concept One" dienen soll, sondern auch Ange­bote geschaltet. Zu ausge­wählten Smart­phone-Modellen gibt es "Gratis"-Zubehör zum Beispiel in Form der "Bullets Wire­less 2". Das kabel­lose Blue­tooth-Headset kostet im Einzel­verkauf regulär 99 Euro. OnePlus selbst bietet es in seinem Online-Shop derzeit aber schon zu einem Preis von 79,20 Euro an. Ob sich die Ange­bote lohnen, lesen Sie im nach­folgenden Prei­scheck.

OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T (Pro) mit "Gratis"-Zubehör

Das OnePlus 7 Pro scheint aller­dings das einzige Ange­bots­modell zu sein, bei dem sich ein Code (6THBIRTHDAY) anwenden lässt, der explizit auf den sechsten Geburtstag des Herstel­lers verweist. Damit sollen sich bis zu 140 Euro auf das Modell (8 GB/256 GB) aus der Sommer-Saison 2019 sparen lassen. "Gratis" dazu sollen es aber nicht die Bullets Wire­less 2 geben, sondern die "OnePlus Type-C-Bullets Earphones" in der Farbe Schwarz. Diese kosten regulär im Shop derzeit 31,25 Euro.



OnePlus 7 Pro OnePlus 7 Pro

Käufer des OnePlus 7T und des OnePlus 7T Pro (außer McLaren Edition ) erhalten ohne zusätz­lichen Aufpreis die Bullets Wire­less 2 dazu. Das OnePlus 7T ist in den Farben "Frosted Silver" und "Glacier Blue" zu einem Preis von 599 Euro erhält­lich. Die Kopf­hörer müssen im Online-Shop noch dem Waren­korb hinzu­gefügt werden, der Rabatt von 99 Euro wird anschlie­ßend im Waren­korb abge­zogen. Damit sparen Kunden gegen­über dem Einzel­kauf bei OnePlus direkt 79,20 Euro. Mit etwas Glück ist das OnePlus 7T bei anderen Händ­lern schon für rund 570 Euro erhält­lich, die Kopf­hörer sind im aktu­ellen Preis­vergleich bei OnePlus am güns­tigsten. Somit ist das Angebot bei OnePlus, bei dem es die Kopf­hörer ohne Aufpreis gibt, derzeit das attrak­tivste.



OnePlus 7T OnePlus 7T



OnePlus 7T Pro OnePlus 7T Pro

Das OnePlus 7T Pro schlägt regulär mit 759 Euro zu Buche, auch hier wird der Rabatt in Höhe von 99 Euro auf die Kopf­hörer im Waren­korb gewährt. Damit sparen Kunden auch bei diesem Smart­phone-Modell im OnePlus-Online-Shop gegen­über dem Einzel­kauf 79,20 Euro. Im aktu­ellen Preis­vergleich zeigt sich, dass es das OnePlus 7T Pro durchaus zu einem Preis von rund 700 Euro gibt. Dann ist das Angebot bei OnePlus aber immer noch güns­tiger als der Einzel­kauf des rabat­tierten Head­sets bei OnePlus und das Smart­phone bei einem anderen Händler.Details zum OnePlus 7 Pro OnePlus 7T und OnePlus 7T Pro in der McLaren Edition lesen Sie jeweils in einem ausführ­lichen Test­bericht.