OnePlus 7 (5G)? OnePlus kündigt 5G-Smartphone an

Nächstes Jahr werden die ersten 5G-Smartphones den Markt erreichen – und das OnePlus 7 wird allem Anschein nach eines davon sein. Derzeit findet eine Qualcomm-Mobilfunkkonferenz in Hong Konng statt, diesen Anlass nutzte der chinesische Hersteller für die Ankündigung eines neuen Smartphones. Das Mobilgerät wird über 4G und 5G kommunizieren können und in der ersten Jahreshälfte 2019 erscheinen. Berücksichtigt man die bisherigen Veröffentlichungs-Intervalle des Konzerns, dürfte es sich um das OnePlus 7 handeln. Qualcomm führte zudem weitere Hersteller wie HMD Global, Sony und LG auf, die ein Snapdragon-X50-Mobilgerät bringen.

OnePlus 7 kommt höchstwahrscheinlich mit 5G

Carl Pei beim 4G/5G Summit Zwar werden die wenigsten User in 2019 einen unmittelbaren Mehrwert durch 5G erfahren, ein Telefon mit dem LTE-Nachfolger bietet allerdings eine gewisse Zukunftssicherheit. Eben diese möchte OnePlus mit seinem nächsten Smartphone liefern. Bis zum 24. Oktober tagt der Qualcomm 4G/5G Summit in Hong Kong, eine Veranstaltung, die sich unter anderem auf das Modem Snapdragon X50 in Kombination mit dem QTM052-Millimeterwellen-Antennenmodul konzentriert. Das Setup ermöglicht sowohl Gigabit-LTE als auch 5G. Nachdem Qualcomm-Präsident Cristiano Amon verkündet hatte, dass im kommenden Jahr mindestens zwei 5G-Smartphone-Flaggschiffe erscheinen, betrat Carl Pei die Bühne. Pei, seines Zeichens Mitgründer von OnePlus, kommunizierte schließlich die Pläne des Konzerns eines Smartphones auf Snapdragon-X50-Basis.

Weitere bestätigte Hersteller für Qualcomms 5G-Modem



Zu OnePlus gesellen sich 18 weitere Unternehmen, die ein Mobilfunkmodul des kalifornischen Halbleiterfertigers für die fünfte Generation nutzen wollen. Hierzu zählen Branchengrößen wie HMD Global, Sony, LG, HTC, Xiaomi und Motorola Mobility (Lenovo). In der eingebetteten Grafik finden Sie die vollständige Auflistung vor. Die drei Platzhirsche Samsung, Huawei und Apple fehlen. Zumindest in den Vereinigten Staaten, in denen der Galaxy-Schöpfer auf Qualcomm-SoCs setzt, dürften Modelle mit dem Snapdragon X50 allerdings denkbar sein. Ansonsten wird Samsung auf seine hauseigenen Exynos-Chipsätze setzen. Huawei geht das Thema ähnlich an und vertraut auf seine HiSilicon-Schmiede. Aufgrund des Konflikts zwischen Qualcomm und Apple ist es nachvollziehbar, dass die nächsten iPhones mit einem anderen Modem ausgestattet werden. (via GSMArena

Am kommenden Montag wird zunächst das OnePlus 6T erwartet, denn OnePlus hat ein für den 29. Oktober ein Event in New York angekündigt.