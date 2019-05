OnePlus 7 Pro: Angeblich offizielle Pressebilder aufgetaucht

Die Präsen­ta­tion des OnePlus 7 der Öffent­lich­keit ist in greif­barer Zukunft, genauer gesagt: In 11 Tagen, sprich am 14. Mai. Es lässt sich nicht behaupten, dass sich die Gerüchte im Vorfeld in Grenzen hielten. Zahl­reiche Leaker haben uns die tech­ni­schen Raffi­nessen der kommenden OnePlus-Genera­tion auf dem Silber-Tablet serviert. Wirk­lich inter­es­sant wird beim OnePlus der Verzicht auf die Notch, was einem rand­losen Design in die Hände spielen soll.

Der Twitter-Nutzer Ishan Agarwal ist kein unbe­schrie­benes Blatt, wenn es um Leaks und Gerüchte zu neuesten Smart­phones geht. Aktuell hat er einen Tweet veröf­fent­licht, der angeb­lich offi­zi­elle Pres­se­bilder des OnePlus 7 Pro zeigt. Neben dem Pro-Modell wird auch noch eine regu­läre Vari­ante erwartet.

OnePlus 7 Pro zeigt sich



Das OnePlus 7 Pro in Nebula Blue Das OnePlus 7 Pro in Nebula Blue



Das OnePlus 7 Pro in Mirror Grey Das OnePlus 7 Pro in Mirror Grey

Das Top-Modell des chine­si­schen Herstel­lers ist in den Farb­va­ri­anten Nebula Blue und Mirror Grey mit gebo­genem Screen und Triple-Kamera zu sehen. Das bestä­tigt, was wir von dem Gerät bislang wissen. Von einer Display­ein­ker­bung (Notch) ist keine Spur zu sehen , unterer und oberer Display­rand erscheinen minimal. Und es gilt als sicher, dass OnePlus in seinem neuen Top-Modell auf eine ausfahr­bare Front­ka­mera setzt, um eben diese Fili­gra­nität an der oberen Front zu errei­chen. An den Seiten ist dank des gebo­genen Designs keine Ausspa­rung mehr sichtbar, wenn man frontal auf das Display schaut.Zum Launch-Event der 7er-Serie hat OnePlus ein Teaser-Video veröf­fent­licht. Das Mate­rial können Sie sich im nach­fol­genden Clip ansehen:Vom Test­labor Display­Mate ist der Bild­schirm des OnePlus 7 Pro bereits ausge­zeichnet worden. Unter anderem wurden die umfang­rei­chen Einstel­lungs­mög­lich­keiten des augen­scho­nenden Panels hervor­ge­hoben.