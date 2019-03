OnePlus 7: Händler verrät Spezifikationen und Preis

Angebliches Design des OnePlus 7 Angebliches Design des OnePlus 7

Shop-Produktseite des OnePlus 7 ist online

Viele Neuigkeiten rund um das OnePlus 7 tauchten kürzlich im Internet auf. Der zu GizmoChina gehörende Händler Giztop hat bereits eine Produktseite zum kommenden High-End-Smartphone erstellt, die neben einem Foto umfassende Spezifikationen enthüllt. Den Angaben zufolge wartet das OnePlus 7 mit einem 6,5 Zoll messenden Bildschirm, einer Triple-Kamera, wahlweise 128 GB oder 256 GB Flash und 8 GB respektive 12 GB RAM auf. Für Verwirrung sorgt die Selfie-Knipse – ist sie nun in einer Wassertropfen-Notch oder ausfahrbar?

Bis das OnePlus 7 den Einzelhandel erreicht, dürften noch mindestens zwei Monate vergehen. Dennoch scheint sich Giztop schon jetzt bezüglich der Ausstattung zum Großteil sicher zu sein. Das Display des Handys habe die „weltweit schnellste Entsperrung“, es verfügt über ein AMOLED-Panel und einen integrierten Fingerabdrucksensor. Der Chipsatz Qualcomm Snapdragon 855 und die eingangs erwähnte Speicherausstattung muten realistisch an.

OnePlus 7 Datenblatt

Render-Video

Weitere Spezifikationen des OnePlus 7

In puncto Fotografie sei das OnePlus 7 mit 48, 20 und 5 Megapixel an der Rückseite und 16 Megapixel an der Front bestückt. Das Datenblatt spricht zum einen von einer Integration der Selfie-Einheit in einer Wassertropfen-Notch und zum anderen von einem ausfahrbaren Modul. Letzteres mutet aufgrund eines vorherigen Leaks wahrscheinlicher an, außerdem hat ein Zubehörhersteller (via SlashLeaks ) bereits eine Hülle mit entsprechender Aussparung im Gepäck. Die gezeigte Notch soll nur ein Platzhalter sein.



Eine Hülle für das OnePlus 7 Eine Hülle für das OnePlus 7

Den microSD-Kartenschacht und die 3,5-mm-Buchse scheint der Hersteller abermals zu schwänzen. Außerdem könnte es erneut eine Full-HD+-Auflösung (2340 mal 1080 Pixel) geben. Immerhin gibt es Positives beim Akku zu verzeichnen, der im Vergleich zum Vorgänger OnePlus 6T um 300 mAh auf insgesamt 4000 mAh zulegen soll. Des Weiteren dürfte er mit 44 W schnell wieder aufgeladen sein. Android 9.0 Pie in Gestalt von OxygenOS 9 ist beim OnePlus 7 vorinstalliert. Löblich: Der Bildschirm des Oberklassemodells ist durch Gorilla Glass 6 geschützt. Als Einstiegspreis ruft Giztop 569 US-Dollar für das OnePlus 7 auf, was bei derzeitigem Wechselkurs etwa 506 Euro entspricht.

