Offiziell: OnePlus 7 wird am 14. Mai enthüllt

Bereits im März gab es erste konkrete Gerüchte zu Ausstat­tung und Preis des neuen Smart­phones von OnePlus . Das OnePlus 7 folgt auf das OnePlus 6 und das OnePlus 6T . Vor rund einer Woche tauchte erst­malig der 14. Mai als mögli­cher Vorstel­lungs­termin auf - und genau diesen Vorstel­lungs­termin hat der Hersteller nun offi­ziell bestä­tigt.

Inzwi­schen gibt es auch genauere Details zur Ausstat­tung des OnePlus 7. Der Bolide wird wohl ein Quad HD+ Display mit 90 Hz und einen 4000-mAh-Akku mitbringen.

Event an mehreren Stand­orten

Die Präsen­ta­tion wird am Dienstag, den 14. Mai um 17 Uhr erfolgen. Der Hersteller spricht von einem "OnePlus 7 Series Launch Event", was darauf hindeutet, dass ähnlich wie bei Samsung, Apple oder Huawei nicht nur ein Spit­zen­mo­dell, sondern gleich eine ganze Modell­fa­milie gezeigt wird.

Tickets für die Veran­stal­tung in London im Print­works sind ab sofort über OnePlus.com erhält­lich. Früh­bu­cher-Tickets werden bis zum 25. April zu einem ermä­ßigten Preis von 18 Euro verkauft. Danach sollen teurere Stan­dard-Tickets und Plus-One-Tickets erhält­lich sein. Zeit­gleich werden ähnliche Events in New York (USA), Banga­lore (Indien) und Peking (China) statt­finden. Das Haupte­vent in London wird live ins Internet gestreamt und kann dort mitver­folgt werden.

In einem ersten Teaser-Video sind erste Details des Designs zu sehen. Einen kurzen Blick gewährt OnePlus auf das rand­lose Display, an einer Stelle wird der Rahmen durch eine Klin­ken­buchse unter­bro­chen. Drei Kame­ra­linsen auf der Gerä­te­rück­seite sind in dem kurzen Teaser ebenso zu sehen wie ein ominöser gerif­felter Schie­be­regler. Eine kurze Szene könnte darauf hindeuten, dass das OnePlus 7 eine IP-Zerti­fi­zie­rung gegen Wasser und/oder Staub durch­laufen hat. Das Motto lautet "Go beyond speed", was auf einen SoC der neuesten Genera­tion hindeutet.

