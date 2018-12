OnePlus 6T McLaren Edition: Rennfahrer-Phone ausprobiert

OnePlus hat sein deutsches Büro in München eröffnet - und dort das OnePlus 6T McLaren Edition erstmals gezeigt. Wir haben es ausprobiert - und über die Verknüpfung des Smartphones mit einem gedruckten Buch gestaunt.

OnePlus 6T McLaren Edition in Deutschland

OnePlus hat wie angekündigt sein deutsches Büro in München eröffnet und dabei auch ein neues Smartphone zum ersten Mal der deutschen Medienöffentlichkeit gezeigt: Das in dieser Woche vorgestellte OnePlus 6T in der McLaren-Edition, gemeinsam gestaltet mit dem berühmten britischen Rennstall.

OnePlus hat den im neuen Büro versammelten Journalisten aber nicht einfach das neue Smartphone zum Anschauen in die Hand gedrückt - denn das Auspacken und Einrichten ist bereits ein besonderes Erlebnis, das man bei anderen Smartphones nicht hat. Nach dem Öffnen der Packung erwartet den Käufer zunächst - kein Smartphone, sondern etwas ganz anderes...

