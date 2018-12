OnePlus 6T McLaren kommt nach Deutschland

OnePlus kommt endgültig in Deutschland an und eröffnet in München ein Büro. Das erste dort neu präsentierte Smartphone wird eine Sonderedition des OnePlus 6T in Zusammenarbeit mit McLaren sein.

OnePlus gehört zu den chine­si­schen Smart­phone-Herstellern, die ganz klar in Europa expan­dieren möchten. Insbe­sondere in Deutschland gibt es eine gewisse Fange­meinde für die Smart­phones mit Top-Technik, die deutlich weniger kosten als die ähnlich ausge­stat­teten Topmo­delle von Samsung, Huawei oder Apple.

Zu kaufen gibt es OnePlus-Smart­phones in Deutschland schon seit mehreren Jahren bei zahlreichen Fachhändlern und Online­shops. Nun eröffnet OnePlus aller­dings seine erste offizielle deutsche Nieder­lassung in München.

Veran­stal­tungen in Großbri­tannien und Deutschland

Die erste deutsche OnePlus-Nieder­lassung wird kein Shop, sondern zunächst nur ein Büro in München sein. Die offizielle Eröffnung ist am Donnerstag, den 13. Dezember. teltarif.de wird live vor Ort sein und von der Einweihung des deutschen OnePlus-Büros berichten.

Eine Büro-Eröffnung alleine wäre aber langweilig, wenn der Hersteller dort nicht auch ein neues Smart­phone zeigen würde. Und das wird am 13. Dezember ebenfalls der Fall sein. Bereits zum 11. Dezember hat OnePlus zu einer Veran­staltung in Großbri­tannien einge­laden - und diese wird im McLaren Technology Centre in Woking (Grafschaft Surrey) statt­finden.

Das dort vorge­stellte Smart­phone wird wohl kein komplett von Grund auf neu entwi­ckeltes Gerät sein, sondern - wie bereits berichtet - eine Sonder­edition des OnePlus 6T, die OnePlus in Zusam­men­arbeit mit dem berühmten briti­schen Rennstall und Rennwa­gen­her­steller McLaren entwi­ckelt hat. Das Motto der Veran­staltung heißt "Salute to Speed", also "Ehren­be­zeugung für die Geschwin­digkeit". Die McLaren-Edition des OnePlus 6T darf dann zwei Tage später am 13. Dezember in München von der Fachpresse begut­achtet werden.



Technische Details zum OnePlus 6T McLaren Edition

Inter­essant ist der Hinweis auf die Geschwin­digkeit, denn diese dürfte sich nicht nur auf die Zusam­men­arbeit mit dem Rennwa­gen­bauer beziehen, sondern auch auf das Smart­phone. Insider vermuten, dass die Sonder­edition des OnePlus 6T bereits einen 5G-fähigen Chip imple­men­tiert haben könnte. Immerhin hat OnePlus offiziell ange­kündigt, ein erstes kommer­ziell verfüg­bares 5G-Smart­phone noch 2019 auf den Markt zu bringen. Der SoC wird dann sicherlich der soeben vorge­stellte Snapdragon 855 sein.

mysmart­price will weitere technische Details des OnePlus 6T McLaren Edition erfahren haben. Es wird wohl 10 GB RAM und 256 GB internen Speicher haben. Es ist aller­dings möglich, dass die 10 GB RAM und das verän­derte Design die einzigen Unter­schei­dungs­merkmale zum bishe­rigen OnePlus 6T bleiben und dass in der McLaren-Edition auch weiterhin der Snapdragon 845 werkelt.

Das OnePlus 6T hat einen Finger­ab­druck­sensor im Display, eine kleinere Notch und einen größeren Akku. Wir haben das Smart­phone einem ausführ­lichen Test unter­zogen.

