OnePlus 6T ab sofort in Deutschland erhältlich

Wie geplant startete heute der Verkauf des OnePlus 6T. Das neue Flaggschiff des chinesischen Herstellers erhielt im teltarif.de-Test die Gesamt­note 1,5 und überzeugte insbesondere durch den Finger­ab­druck­sensor mit optischem Er­kennungs­modul unter dem Display und die verkleinerte Display-Ein­kerbung, wodurch der Bild­schirm größer erscheint. Android-Updates sind bis zu zwei Jahre nach Release garantiert, Sicher­heits­updates sogar noch länger.

Seit heute ist das Smartphone nun auf der Webseite von OnePlus und bei Amazon erhältlich, weitere Webshops werden es in den kommenden Tagen bereithalten. Momentan gibt es das OnePlus 6T in vier Varianten: Der Preis für das Modell mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher (in Mirror Black) liegt bei 549 Euro, das Modell mit 8 GB und 128 GB (in Mirror Black und Midnight Black) kostet 579 Euro. Die teuerste Variante mit 8 GB und 256 GB in Midnight Black wird für 629 Euro verkauft.

Kurz nach der Vorstellung hatte der Hersteller das Smartphone kurzzeitig in Popup-Stores verkauft. Die kompletten technischen Daten sehen Sie unten im Datenblatt.

