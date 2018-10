Amazon Indien mit Vorbesteller-Aktion für das OnePlus 6T

Dass das OnePlus 6T am 30. Oktober in New York vorgestellt wird, ist bereits bekannt, nun tauchen aber die ersten Informationen zur Verfügbarkeit auf. So hatte die indische Amazon-Webseite einen Tagesdeal mit dem Highend-Smartphone zur Vorbestellung im Angebot, bei dem es kostenlose Kopfhörer und ein Shop-Guthaben von 500 Rupien gab. Die Offerte endet am 30. Oktober. Wann das OnePlus 6T erhältlich ist, wird mit ziemlicher Sicherheit auch erst bei der offiziellen Präsentationen enthüllt.

OnePlus 6T – attraktive Vorbestellung in Indien

So soll das OnePlus 6T aussehen Schnellentschlossene Konsumenten werden von den Herstellern häufig mit Boni belohnt. So können sich dann auch die indischen OnePlus-6T-Interessenten über die kostenlosen Kopfhörer Type-C-Bullets freuen. Diese schlagen ansonsten mit 19,95 Euro zu Buche. Des Weiteren winkt ein Amazon-Guthaben in Höhe von 500 Rupien, was umgerechnet etwa 6 Euro entspricht. Die Amazon-Vorbesteller-Aktion MySmartPrice wurde durch die Tagesdeals des Onlinehändlers auf das Vorbesteller-Angebot aufmerksam. Ob OnePlus auch in anderen Ländern einen adäquaten Deal anbieten wird, ist noch nicht bekannt. Es ist aber gut vorstellbar, dass das OnePlus 6T auch anderorts mit den Type-C-Bullets gebündelt wird, da es eine perfekte Werbung für die Kopfhörer wäre.

Die technischen Finessen des OnePlus 6T

Manche Spezifikationen sind bereits durchgesickert. So soll das Highend-Smartphone über einen im Bildschirm integrierten Fingerabdrucksensor und eine rückseitige Dual-Kamera mit 16 + 20 Megapixel verfügen. Hingegen definitiv nicht vorhanden ist ein 3,5-mm-Klinkenanschluss, Kopfhörer können lediglich via USB Typ C oder Bluetooth gekoppelt werden. Einen vollwertigen Staub- und Wasserschutz nach einer IP-Zertifizierung lässt das OnePlus 6T ebenfalls vermissen. Das Design des Smartphones erinnert stark an jenes des Oppo R17. Es gibt eine Wassertropfen-Notch und nur wenig Rand um das Display. Die Auflösung des 6,4-Zoll-Panels (19,5:9) soll bei Full HD+ liegen, für die Berechnung der Inhalte zeichnet sich der Snapdragon 845 verantwortlich.

Informationen zur Ankündigung der offiziellen Präsentation des OnePlus 6T in New York City lesen Sie in einer weiteren Meldung.

