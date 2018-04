OnePlus 6 wird am 16. Mai gezeigt

OnePlus hat bekanntgegeben, dass das OnePlus 6 am 16. Mai in London vorgestellt wird. Es werden Tickets verlost, außerdem gibt es einen neuen Teaser und eine Anmeldung für den Livestream.



Die Seitenansicht des OnePlus 6 Die Seitenansicht des OnePlus 6

OnePlus 6 erblickt am 16. Mai das Licht der Welt

Es fehlen noch manche wichtigen Smartphone-Vorstellungen in diesem Jahr, eine davon, nämlich die des OnePlus 6 , wird am 16. Mai stattfinden. Das teilte der Hersteller OnePlus heute mit und veröffentlichte passend zur Ankündigung einen YouTube-Teaser und einen Verweis auf den Livestream. Wer dem in London stattfindenden Event persönlich beiwohnen möchte, kann sich zudem ein Ticket kaufen. Mit viel Glück beim Gewinnspiel, das der Konzern in seinem Forum veranstaltet, werden die Reise, die Übernachtung und der Eintritt sogar bezahlt.

OnePlus 6 Datenblatt

Die Front des OnePlus 6 Die Front des OnePlus 6

OnePlus 6: Gewinnspiel und Livestream

Mit dem Samsung Galaxy S9, dem Huawei P20 und dem Sony Xperia XZ2 wurden bereits hochwertige Mobiltelefone enthüllt, doch unter anderem OnePlus hält die Spannung aufrecht. Immerhin wissen wir nun, wann die Präsentation des OnePlus 6 stattfindet. Am 16. Mai ab 18 Uhr deutscher Zeit hält die Londoner Copper Box Arena als Bühne für die Präsentation her. Zur Einstimmung publizierte der chinesische Hersteller auf YouTube ein kurzes Teaser-Video. In diesem wird mit dem Slogan "Entwickelt. Verfeinert. Zusammen mit dir" geworben, des Weiteren hebt das Unternehmen die Schnelligkeit des Smartphones hervor. Wer gut bei dem 10-Sekunden-Clip aufpasst, kann Detailaufnahmen der Seitenansicht sowie der Kamera und sogar das komplette Telefon entdecken. Außerdem wird ein Qualcomm-Chipsatz gezeigt, bei dem es sich um den Snapdragon 845 handelt. Zur weiteren Ausstattung zählen 8 GB RAM und 256 GB Flash-Speicher.

Ein Livestream ist zwar ganz nett, aber selbstredend ist es eine gänzlich andere Atmosphäre, dem Launch hautnah beizuwohnen. OnePlus verlost aus diesem Grund zwölf Bündel bestehend aus einem Flug, einer Unterkunft für zwei Nächte und dem Eintritt. Zusätzlich erhalten 25 Fans, die in London oder Umgebung wohnen, die Chance, eine gratis Eintrittskarte zu ergattern. Weitere Details zum Gewinnspiel können Sie unter diesem Link im Thread des OnePlus-Forums vorfinden. Auf dieser Webseite sind hingegen die Anmeldung für den Live-Stream und der reguläre Ticketkauf möglich. Gerüchten zufolge soll das OnePlus 6 bereits am 21. Mai auf den Markt kommen.