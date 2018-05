OnePlus 6 Avengers Edition für Liebhaber des Marvel-Films

Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht für Superhelden-Fans. Eine Avengers Edition des Highend-Smartphones OnePlus 6 geht zwar in den Verkauf, aber leider nur in China.

Der Superheldenfilm Avengers: Inifnity War lockt derzeit Comicfans aus aller Welt in die Kinos. Marvel und Disney nutzen die Gunst der Stunde, um mit Merchandising und Kooperationen noch mehr Geld in die Kasse zu spülen. Ein besonderer Marketing-Clou stellt dabei die Zusammenarbeit mit OnePlus für eine Avengers Edition des OnePlus 6 dar. Das jüngst präsentierte Highend-Smartphone kommt in dieser Ausgabe mit einem Kevlar-Design, goldenen Verzierungen und einer Iron-Man-Schutzhülle daher. Leider ist die Sonderedition derzeit nur in China erhältlich. Der Preis beläuft sich auf circa 660 US-Dollar beziehungsweise 568 Euro.

OnePlus 6 in schicker Sammlerausgabe vorgestellt



Schick: die Avengers Edition des OnePlus 6 Schick: die Avengers Edition des OnePlus 6

Mit einem weltweiten Einspielergebnis von 1,6 Milliarden US-Dollar rangiert Avengers: Infinity War momentan auf dem fünften Platz der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Auf der Suche nach weiteren Einnahmequellen stieß das Studio schließlich unter anderem auf den chinesischen Hersteller OnePlus. Dieser hat bekanntermaßen am Mittwoch sein neues Flaggschiff OnePlus 6 enthüllt, das es nun auch in einer Avengers Edition gibt. Dabei haben die beiden Unternehmen ein gelungenes Paket geschnürt und nicht nur lieblos ein Logo auf das Smartphone geklebt. Eine ansehnlicher Kevlar-Look sowie ein goldenes OnePlus- und Avengers-Emblem zieren die Rückseite. Der seitliche Stummschalter zeigt sich ebenfalls gülden. Dazu gibt es dann noch eine Umverpackung mit dem Logo des Films, eine Medaille mit Captain-America-Symbol und ein Backcover im Iron-Man-Stil. Diese Fassung des OnePlus 6 würde sicherlich auch hierzulande Comic-Liebhaber begeistern. Es ist allerdings mehr als fraglich, ob die Avenger Edition außerhalb Chinas in den Verkauf gelangt.



Die Sonderedition enthält viele Dreingaben Die Sonderedition enthält viele Dreingaben

Wir hatten bereits die Möglichkeit, das OnePlus 6 kurz anzutesten . Dabei gefielen uns vor allem die Verarbeitung und das 6,28 Zoll große AMOLED-Display. Das Oberklasse-Phablet wird schon bald erhältlich sein, selbstredend auch für deutsche Kunden. Ab 519 Euro geht es los, zu diesem Preis erhalten Sie die Variante mit 6 GB RAM und 64 GB Flash-Speicher. Da ein microSD-Kartenschacht fehlt, könnte sich aber der Griff zu den Ausgaben mit 128 GB und 256 GB lohnen. Wir wurden durch Android and Me auf die Avengers Edition des OnePlus 6 aufmerksam.