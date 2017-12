Sonder-Edition exklusiv zum achten Star-Wars-Film

Wie OnePlus im eigenen Blog bekannt gegeben hat, wird das OnePlus 5T in der Star-Wars-Edition doch nach Europa kommen. Allerdings werden Fans lediglich in Dänemark, Schweden und Finnland am 13. und 14. Dezember kommende Woche das sicherlich sehr begehrte Modell erwerben können. Verkauft wird das Android-Smartphone dabei am 13. Dezember in voraussichtlich stark limitierter Stückzahl am Helsinki Tennis Palace passend zur Premiere des Filmes. Der Popup-Store wird gegen 16 Uhr Lokalzeit seine Pforten öffnen. Am 14. Dezember wird das OnePlus 5T Star Wars Edition in Geschäften des finnischen Unternehmens Elisa und auf der Website von OnePlus angeboten.

Ursprünglich wurde angenommen, dass die speziell eingefärbte Star-Wars-Version exklusiv für den indischen Markt vorbehalten ist, wo OnePlus besonders große Markt­anteile besitzt. Umso erfreulicher für europäische Fans, dass das Modell nun auch nach Europa kommt.