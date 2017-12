OnePlus 5T Star Wars Edition: Möge die Macht mit dir sein

Für echte Star-Wars-Fans fast schon ein Muss: Das OnePlus 5T Star Wars Edition Star Wars ist ein Massenphänomen, das neben Filmfans vor allem die Mechandising-Produktion anregt. Unzählige Action-Figuren, Plüschtiere, Bücher, Modellbausätze, Trading-Card-Spiele und sogar fernsteuerbare Droiden bringt das Franchise jedes Mal auf den Markt, sobald ein neuer Film ansteht.

Dieses Mal ist auch der chinesische Hersteller OnePlus mit von der Partie, denn das aktuelle Flaggschiff OnePlus 5T, dass erst Ende November vorgestellt wurde, kommt in Indien in einer exklusiven Sonder-Edition im Star-Wars-Design auf den Markt. Erste Hinweise auf die Sonder-Edition gab es bereits kurz vor der offiziellen Vorstellung.

Technisch unterscheidet sich die neue Variante bisherigen Informationen nach nicht.

Das Design der Macht

Optisch wirkt das OnePlus 5T der Star-Wars-Edition ganz anders. Ausschlag­gebend dafür ist die komplett in Weiß gehaltene Rückseite, gepaart mit einem roten Star-Wars-Logo und einer schwarzen Front. Als kleine optische Akzente sind der Schalter für den Bitte-nicht-stören-Modus rot gehalten und die Lautstärke-Wippe in schwarz.

Als sehr wahrscheinlich gilt zudem, dass die Oberfläche sowie Icons, Wallpaper und Klingeltöne des speziellen OnePlus 5T im Star-Wars-Design gehalten sind. Darauf beziehen sich die eingangs angedeuteten Hinweise im Vorfeld der offiziellen Vorstellung des Gerätes.

Ob es auch weitere Dreingaben für Käufer der Star-Wars-Edition gibt, wie zum Beispiel exklusive Items oder Extra-Guthaben für populäre Star-Wars-Spiele, bleibt bis zum Verkaufsstart offen.

Technik vom Feinsten und ein dickes Aber

Technisch bleibt es bei einem 18:9-Display mit 1080 mal 2160 Pixeln Auflösung, verteilt auf 6 Zoll Diagonale. Im Inneren verrichtet zudem ein Snapdragon 835 seinen Dienst und Fotos werden mit einer 20+16 Megapixel auflösenden Dual-Kamera aufgenommen.

Unklar ist bisher lediglich, welche Speicherausstattung als Grundlage für das OnePlus 5T Star Wars Edition verwendet wird. Am Wahrscheinlichsten dürfte das Modell mit 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher sein, da es sich anscheinend um die beliebteste Variante des Android-Smartphones handelt.



Leider ist das optisch tolle Modell exklusiv für den indischen Markt

Verkauft wird das OnePlus 5T Star Wars Edition ab dem 14. Dezember in Indien und damit exakt am Tag vor der Premiere von "Star Wars VIII: Die letzten Jedi" - aber leider nur in Indien. Dort wird das Android-Smartphone zu einem noch nicht bekannten Preis exklusiv in einem Popup-Store in Mumbai angeboten, limitiert auf lediglich 15 000 Stück laut einigen Quellen. Es ist daher sehr unwahrscheinlich, dass das Gerät offiziell in Europa auftaucht.

