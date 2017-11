OnePlus 5T: Neuauflage mit 18:9-Display

Das OnePlus 5T mit 18:9-Display ist offiziell Wie vorab angekündigt, hat OnePlus in New York City das neue Android-Smartphone OnePlus 5T offiziell vorgestellt. Wie schon das OnePlus 3T aus dem vergangenen Jahr, wird das aktuelle Modell auf dem Datenblatt an einigen wenigen Stellen geringfügig verbessert, kombiniert dies allerdings mit einem neuen Design.

Verantwortlich dafür ist das neue Display, welches OnePlus als "größeres Display im selben Gehäuse" beschreibt. Neben optimierten Funktionen für OxygenOS stellt das Unternehmen vor allem das neue Display und dessen neue Möglichkeiten in den Vordergrund.

Mehr Display bei gleicher Größe

Das größte Kunststück am OnePlus 5T sind die nahezu identisch gebliebenen Abmessungen des Gerätes. Mit 156,1 mal 75 mal 7,25 Millimeter ist das OnePlus 5T fast identisch zum Vorgänger OnePlus 5. 156 Gramm bringt das Android-Smartphone mit Aluminium­gehäuse auf die Waage. Trotzdem ist nun anstelle eines 5,5 Zoll großen Displays ein AMOLED-Panel mit 6 Zoll in der Diagonale verbaut, dessen Auflösung bei 1080 mal 2160 Pixel liegt. Damit springt nun auch OnePlus auf den Zug der 18:9-Displays in der Smartphone-Oberklasse auf. Im Endeffekt besitzt das OnePlus 5T sieben Prozent mehr Displayfläche auf der gleichen Front.

Im Gegenzug erfordert das länglichere Display ein Umdenken für das restliche Design. So geht das OnePlus 5T den Weg von Huawei und platziert den Fingerabdruck­sensor auf der Rückseite, direkt unter dem Hersteller-Logo. Einfache Gesten wie das Aufklappen der Benachrichtigungs­leiste unterstützt der Sensor nun, analog zur überwiegenden Konkurrenz mit einem ebenfalls rückseitig platzierten Fingerabdruck­sensor. Links im seitlichen Rahmen des OnePlus 5T ist ein Benachrichtigungs­slider verbaut, mit dessen Hilfe alle Benachrichtigungen stumm­geschaltet werden können.

Keine Veränderung gibt es indes im Bereich Prozessor sowie Speicher. Nach wie vor ist der Snapdragon 835 mit acht Kernen verbaut, welcher von 6 GB RAM und 64 GB internem UFS-2.1-Speicher mit Dual-Channel-Unterstützung ergänzt wird. Alternativ bietet OnePlus das OnePlus 5T wie dessen Vorgänger auch in einer Premium-Version mit 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher an. Beide Modelle besitzen allerdings weiterhin keinen Slot für eine microSD-Speicherkarte.



Mehr Display bei gleicher Größe lautet das Motto des OnePlus 5T Mehr Display bei gleicher Größe lautet das Motto des OnePlus 5T

Gleiche Kamera, mehr Details und bessere Low-Light-Fotos

Schon die Kamera des OnePlus 5 wurde vom Hersteller mit hervor­ragenden Attributen versehen. Der Nachfolger behält das Konzept der Dual-Kamera mit 16+20 Megapixel Auflösung, bekommt allerdings zweimal 20 Megapixel Auflösung spendiert und das Objektiv des zweiten Sensors wird mit einer f/1.7-Blende deutlich aufgewertet. Zusätzlich haben die Entwickler an der Software gefeilt, was in scharfen, detail­reichen Fotos resultieren soll. Unter anderem wird mittels Multi-Frame-Algorithmus das Bildrauschen reduziert, indem mehrere Aufnahmen miteinander verglichen und Unterschiede herausgerechnet werden. Außerdem haben die Ingenieure den Bildstabilisator weiter optimiert.

Für Freunde der gepflegten Selbstporaits stehen nun 16 Megapixel zur Verfügung, einschließlich Software-Spielereien wie ein optimierter Portrait-Modus, Effekte, Filter und das Display als Selfie-Blitzlicht. Zusätzlich wird Gesichts­erkennung zum Entsperren des Android-Smartphones unterstützt.

Mit WLAN-ac, Dualband-Unterstützung, Bluetooth 5.0, einem LTE-Cat.16-Modem, NFC und GPS nebst GLONASS- sowie BeiDou-Unterstützung, bietet das OnePlus 5T alle aktuellen Funk­technologien an. Aufgeladen wird der verbaute 3300-mAh-Akku des Android Smartphone über ein USB-Typ-C-Kabel - der USB-Anschluss arbeitet weiterhin nach dem USB-2.0-Standard - und unterstützt Qualcomms Quick-Charge-Technologie. Über den USB-Anschluss lassen sich alternativ USB-Kopfhörer nutzen, dem Kopfhöreranschluss mit 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse bleibt das OnePlus 5T jedoch weiterhin treu.

OxygenOS mit neuen Features

Ausgeliefert wird das OnePlus mit OxygenOS 4 basierend auf Android 7.1.1 Nougat. Ende November können Besitzer eines OnePlus 5 zudem an der Open Beta für das Oreo-Update teilnehmen, dessen finale Version für Anfang 2018 geplant ist.

Auch wenn das Unternehmen sich einem puren Android verschrieben hat, erhält das neue OxygenOS neue Funktionen. So lassen sich Messaging-Apps künftig klonen, um zwei Accounts auf einem Smartphone nutzen zu können. Neu ist, dass OxygenOS mit der Zeit die Nutzungs­gewohnheiten des Anwenders lernt und dies beim Starten von Apps berücksichtigt.

Worauf das Unternehmen stolz ist, ist die neue Display-Automatik, die sich je nach Licht­situation anpasst. Das umfasst nicht nur die Helligkeit des Displays allein, sondern auch die Farbsättigung des AMOLED-Panels. Zudem können Nutzer zwischen vier Farbprofilen für die allgemeine Darstellung wählen: Standard, sRGB, DCI-P3 oder Adaptiv.

Wer auf ein neues OnePlus-Smartphone wechseln will, wird dies in Zukunft mit OnePlus Switch einfacher erledigen können. Jedoch wird die App erst später dieses Jahr veröffentlicht - einschließlich Unterstützung für iOS als Quelle für die zu übertragenden Daten.

Leider konnte OnePlus nicht alle Ideen in Sachen Software umsetzen. So sollte sich die Startanimation beim Hochfahren des Gerätes saisonal verändern und gelegentlich auch Hinweise auf kommende Neuerungen geben. Die Betatest-Community war mit der Entscheidung allerdings nicht glücklich, weswegen der Plan wieder verworfen wurde.



Preise und Verfügbarkeit

Entgegen ersten Gerüchten ist der Preis für das OnePlus 5T nicht höher geworden. Es bleibt bei den bekannten Preisen von 499 Euro für die kleine Speicher­ausstattung und 569 Euro für die größere Variante. Verfügbar ist es ab dem 21. November im Online-Shop von OnePlus. Alternativ können Fans des Unternehmens im Pop-up-Store Sneakernstuff, Schönhauser Allee 6-7 in 10119 Berlin am 21. November das Smartphone vor Ort erstehen.

Ob die erst kürzlich aufgetauchte mögliche Star-Wars-Edition tatsächlich kommt, verriet OnePlus während des Events nicht.