OnePlus: Erstes 5G-Smartphone für Europa kommt 2019

Der chinesische Smartphone-Hersteller OnePlus hat auf dem Qualcomm Snapdragon Technology Summit 2018 in Hawaii angekündigt, das erste kommerzielle 5G-Smartphone in Europa auf den Markt zu bringen.

OnePlus hat angekündigt, 2019 das erste 5G-Smartphone in Europa auf den Markt bringen zu wollen. Um das zu verwirklichen, will der chinesische Smartphone-Hersteller mit dem britischen Netzbetreiber EE kooperieren.

Bekanntgegeben wurde die Zusammenarbeit auf dem Qualcomm Snapdragon Technology Summit 2018 in Hawaii. An der Veran­staltung nehmen Gerätehersteller, Netzbetreiber und Technologie­unternehmen teil.

Pete Lau, CEO von OnePlus, sagte: "Das Streben nach Geschwindigkeit hat seit der Gründung von OnePlus vor fünf Jahren unsere DNA definiert. Es gibt niemanden, der besser geeignet ist als OnePlus, um ein 5G-Smartphone zu entwickeln. Unsere Nutzer sind immer auf der Suche nach Neuem, und sie sind nun bereit, die nächste Generation von Konnektivität und Geschwindigkeit zu erleben. So hat OnePlus seit 2016 in die 5G-Forschung investiert. Heute sind wir bereit, 5G willkommen zu heißen".

Genaues Datum ist unklar

OnePlus will 2019 das erste kommerzielle 5G-Handy in Europa veröffentlichen. Das Gerät, welches auf Qualcomms kommender Snapdragon-855-Plattform beruhen soll, wird über den größten Mobilfunknetz-Betreiber Großbritanniens, EE, erhältlich sein. Der Betreiber EE will 2019 in 16 britischen Städten 5G-Standorte errichten. Zu den ersten gehören London, Cardiff, Edinburgh, Belfast, Birmingham und Manchester.

Der CEO der Consumer Division von BT, Marc Allera, gab bekannt: "EE und OnePlus haben eine gemeinsame Vision: unseren Kunden das bestmögliche vernetzte Erlebnis zu bieten. Wir arbeiten gemeinsam an Spitzentechnologien, um dies zu erreichen, und wir sind weltweit bei 5G führend. Die Aufnahme von 5G in das führende britische 4G-Netzwerk wird die Zuverlässigkeit und die Geschwindigkeit erhöhen und unsere Kunden dort vernetzt halten, wo sie es am meisten brauchen. Wir haben den Ehrgeiz, unsere Kunden zu jeder Zeit mit 4G, 5G oder WLAN zu verbinden."

Wann genau das 5G-Smartphone erscheinen wird, steht noch nicht fest. Wenn OnePlus seine Veröffentlichungszyklen der letzten Jahre beibehält, gibt es mit Sommer und Herbst zwei Zeiträume, in denen es erscheinen könnte - vielleicht ist das Gerät aber auch unabhängig von einem möglichen OnePlus 7 und OnePlus 7T.

OnePlus aktuelles Smartphone mit der Bezeichnung 6T verfügt über einen Fingerabdrucksensor im Display. Details und weitere Informationen zu dem Gerät lesen Sie in einem ausführlichen Testbericht.

