Impressionen vom OnePlus 5 Popup-Event

Exklusiver Verkaufsstart

OnePlus hat in diesem Jahr einen Popup-Store im LNFA Concept Store im Bikini-Einkaufszentrum Berlin eröffnet. Anlass war der exklusive Vorverkaufsstart des OnePlus 5 und die Fans des Unternehmens sind buchstäblich in Scharen gekommen. Seit dem OnePlus 2 veranstaltet das zum OPPO-Konzern gehörende Unternehmen weltweit spezielle Events, bei denen Interessierte vor allen anderen ihr OnePlus-Smartphone kaufen können. In ausgewählten Städten öffnen für wenige Stunden diese sogenannten Popup-Stores und nur wer zeitig genug kommt, hat auch die Chance, sich sein Gerät zu kaufen.

Technisch zeigt sich das neue OnePlus-Smartphone einmal mehr von der besten Seite. Egal ob ein Snapdragon 835 Prozessor mit acht Kernen, 6 GB RAM plus 64 GB interner Speicher in der kleinen Variante oder das 5,5 Zoll große Optical-AMOLED-Display mit 1080 mal 1920 Pixel Auflösung: Das OnePlus 5 strotzt nur so vor Top-Technik. Einzig der 3300 mAh fassende Akku trübt den sonst so positiven Eindruck. Highlight ist allerdings die Dual-Kamera mit ihren zwei Sony-Sensoren. Die Kombination aus 20 und 16 Megapixel ermöglicht nicht nur bei Portrait-Fotos einen tollen Bokeh-Effekt, sondern auch bis zu einem gewissen Grad dank Teleobjektiv das verlustfreie Zoomen.

Wie erwartet war der Andrang dieses Jahr anlässlich des OnePlus 5 groß. Hunderte Fans waren schon mehr als eine halbe Stunde vor der Eröffnung um 18 Uhr anwesend und waren bester Laune. Man konnte fast den Eindruck haben, Apple würde ein neues iPhone in den Verkauf schicken, so voll war das Obergeschoss des Bikini-Einkaufszentrum. Die Menschen standen einmal komplett um die Rolltreppen herum.

