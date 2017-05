OnePlus 5: Teurer und neue Details

Es gibt nicht nur einen Preis zum OnePlus 5, sondern auch Uneinigkeit bei der Technik Der chinesische Online-Händler Oppomart hat eine erste Produktseite zum OnePlus 5 online gestellt, wo das Android-Smartphone mit 449 US-Dollar angegeben wird. Sollte der Preis wieder 1:1 in Euro umgerechnet werden wie bei den Vorgänger-Modellen, würde das OnePlus 5 ohne Vertrag 449 Euro kosten.

Zu beachten ist hierbei, dass solche Online-Shops wie Oppomart gerne frühzeitig Produktseiten mit eventuellen Preisen als Platzhalter online stellen. Ob es sich dabei um den tatsächlichen Verkaufspreis handelt, ist vorher nie gesichert und der endgültige Verkaufspreis kann auch deutlich abweichen. Insofern ist die Preisangabe mit Vorsicht zu genießen, auch wenn sie gemessen am OnePlus 3T für 439 Euro realistisch klingt.

Mit Full-HD und Snapdragon 835

Noch unschlüssig ist sich die Leaker-Szene hingegen bei dem 5,5 Zoll großen Display, beziehungsweise dessen Auflösung. Ein in China bekannter Leaker hat über Sina Weibo verkündet, dass das OnePlus 5 ein AMOLED-Display mit Full-HD-Auflösung von 1080 mal 1920 Pixel besitzt. Zuvor hieß es, wie auch bei Oppomart angegeben, dass das Unternehmen den Wechsel zur Quad-HD-Auflösung mit 1440 mal 2560 Pixel anstreben würde. Auch das drahtlose Aufladen per Induktion wird es wohl nicht im OnePlus 5 geben.

Mit 6 GB RAM und einem Snapdragon 835 Prozessor würde das Smartphone zumindest in diesen beiden Punkten Flaggschiff-Niveau bieten. Zudem könnte der Akku mit 3600 mAh Kapazität nochmals größer werden, zusammen mit einer neuen Generation von Schnelllade-Technik, um den Akku nochmals schneller aufladen zu können. Ob es sich dabei um die Eigenentwicklung Dash Charge oder um Qualcomms Quick Charge handelt, ist noch unklar. Laut Oppomart wird es wohl die OnePlus-Eigenentwicklung Dash Charge 2.0 sein. Einen Vergleich zwischen Dash Charge und Quick Charge haben wir für Sie an dieser Stelle.

Bekannt ist hingegen, dass es auch diesmal wieder zwei Varianten mit unterschiedlichen Speichergrößen geben soll. Den Gerüchten zufolge wird das Basismodell mit 64 GB internem Speicher ausgeliefert, während die bessere Variante 128 GB internen Speicher erhält. Beide Modelle bieten jedoch auch weiterhin keine Erweiterungsmöglichkeit über MicroSD-Speicherkarten.

Einig sind sich die Tippgeber zudem bei der Dual-Kamera auf der Rückseite. Streitigkeiten gibt es lediglich über deren Positionierung. So behauptet Kumamoto Technologies via Sina Weibo, dass die beiden Linsen horizontal und nicht vertikal angeordnet sind. Interessant ist, dass er eine zukünftige Version mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher nicht ausschließen will. Ein neu aufgetauchter Screenshot des chinesischen Modells bestätigt diese Vermutung, wenn auch nur mit 128 GB Speicher. Dass es sich um die chinesische Variante handelt, untermauert die Angabe HydrogenOS, die von OnePlus speziell für den chinesischen Markt entwickelt wurde. Den Informationen von Kumamoto Technologies zufolge soll auch das Design sich nicht großartig vom Vorgänger unterscheiden, inklusive dem Fingerabdrucksensor auf der Vorderseite.

Asiatische Numerologie

Dass der Nachfolger des OnePlus 3T nicht eine Vier im Namen trägt, geht auf den Aberglauben beziehungsweise die asiatische Numerologie zurück. So gilt die Zahl 4 in China und weiteren asiatischen Ländern als Unglückszahl, da sie in ihrer Aussprache dem Schriftzeichen für Tod gleicht. Insofern vermeidet man so gut es geht die Verwendung der Zahl 4, sei es auf Nummernschildern, Preisen, Stockwerken, Telefonnummern oder eben Gerätenamen.

Spätestens im Juni könnten alle offenen Fragen beantwortet werden, wenn OnePlus das Gerät offiziell vorstellt. Bis dahin wird es sicherlich noch das ein oder andere Gerücht zur verbauten Hardware geben. Zumindest hat OnePlus in einem Gespräch mit The Verge die Vorstellung im Sommer offiziell bestätgt. Auch das es OnePlus 5 heißen wird, bestätigte das Unternehmen.