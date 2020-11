OnePlus: OxygenOS 10.0.1 für OnePlus 5, Nord SE kommt

OnePlus belie­fert das Smart­phone OnePlus 5 bereits seit fast drei­ein­halb Jahren konti­nuier­lich mit Updates, nun hat das Rollout von OxygenOS 10.0.1 begonnen. Es wurden diverse Bugs behoben und wich­tige System­ele­mente aktua­lisiert. Der Android-Sicher­heits­patch Stand September 2020 hält zusammen mit den Google-Mobile-Services (GMS) Stand August 2020 Einzug. Ferner wurde an der Kamera-Soft­ware gefeilt. An neuen Mobil­geräten arbeitet der Hersteller eben­falls fleißig, es befindet sich ein Modell namens OnePlus Nord SE in Entwick­lung. Dieses Smart­phone soll über einen Schnell­lade­mecha­nismus mit 65 W, 5G und ein AMOLED-Display verfügen.

Soft­ware-Frisch­zel­lenkur für das OnePlus 5

Ein neues Update für das OnePlus 5 ist da

OnePlus

Im Juni 2017 kam das OnePlus 5 mit Android 7.1.1 Nougat an Bord auf den Markt. Es folgten bislang drei große Updates auf neue Betriebs­sys­tem­ver­sionen (Android 8.0 Oreo, Android 9.0 Pie und Android 10). Ob auch Android 11 in Form von OxygenOS 11 den Weg auf das OnePlus 5 findet, ist unbe­kannt, immerhin gibt es jetzt aber eine weitere Aktua­lisie­rung. Durch xda-deve­lopers wurden wir auf die Veröf­fent­lichung von OxygenOS 10.0.1 für das OnePlus 5 aufmerksam. Ab sofort rollt der Hersteller das Update global verteilt in mehreren Phasen aus. Falls Ihr Modell die Soft­ware noch nicht findet, können Sie diese – auf eigene Verant­wor­tung – manuell aufspielen. Screenshot des Updates

Shobhandana / OnePlus-Forum Abseits der eingangs erwähnten Opti­mie­rungen sollen Ärger­nisse mit dem Anruf­rekorder und der deak­tivierte Alarmton nach Abschal­tung des Handys passé sein. Des Weiteren wurde die elek­tro­nische Bild­sta­bili­sie­rung hinzu­gefügt, um einem Verwa­ckeln bei der Foto­auf­nahme vorzu­beugen. Übri­gens: Das OnePlus 5T soll die Aktua­lisie­rung eben­falls demnächst erhalten.

OnePlus Nord SE in der Pipe­line

Das OnePlus Nord bekommt weitere Verstärkung

OnePlus Der chine­sische Hersteller hat bereits drei Modelle seiner neuen Mittel­klasse-Serie auf den Markt gebracht. Nach OnePlus Nord, OnePlus Nord N10 5G und OnePlus Nord N100 soll das OnePlus Nord SE folgen. Im Früh­ling 2021 wird das Smart­phone erwartet. Ein paar Spezi­fika­tionen sickerten bereits durch. Der 4500 mAh umfas­sende Akku sei in unter 40 Minuten dank 65-W-Schnell­laden gefüllt. Weiteres Premium-Feeling verspricht das AMOLED-Display mit noch unbe­kannter Größe und Auflö­sung.

Als Chip­satz soll der Snap­dragon 765G Verwen­dung finden, was dem OnePlus Nord SE Zugang zum 5G-Mobil­funk­netz gewährt. (via Android Central)