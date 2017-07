OnePlus 5: Smartphone startet bei Notruf neu

Das OnePlus 5 startet neu, sobald Nutzer eine Notrufnummer wie die 911 in den USA oder die 112 in Deutschland wählen. Der Hersteller kennt das Problem und gibt Tipps, wie sich Betroffene verhalten sollen.

OnePlus 5 mit Notruf-Fehler Das OnePlus 5 zählt zu den aktuell leistungsstärksten Smartphones auf dem Markt. Darüber könnte sich OnePlus freuen, doch hat das Unternehmen mit immer wieder neuen Problemen zu kämpfen. Nutzer in den USA und in Deutschland berichten im Forum von Reddit aktuell, dass sich das Smartphone ausschaltet, sobald die Notrufnummer 911 oder 112 gewählt wird. Was der Grund für das Fehlverhalten ist, ist derzeit unklar. Erste Vermutungen lassen aber auf einen Defekt bei der Übertragung des GPS-Signals schließen. Sowohl in den USA als auch in Deutschland wird die Position des Anrufers an die Notruf-Leitstellen übermittelt.

Besitzer des OnePlus 5 sollten auf keinen Fall ohne triftigen Grund ausprobieren, wie sich ihr Smartphone in dieser Situation verhält. Denn das Anrufen der 911 oder 112 zu Testzwecken ist nicht erlaubt. Es gibt allerdings mittlerweile mehrere Berichte über den Defekt - es scheint somit kein Einzelfall-Problem zu sein. Ein Nutzer hat sogar in einem Video gezeigt, wie das OnePlus 5 kurz nach dem Wählen der 911 neu startet. Kommen Besitzer des Smartphones in eine Situation, in der sie die Notrufnummer wählen müssen, kann der Defekt schwerwiegende, wenn nicht gar tödliche Folgen haben.

OnePlus ist das Problem bekannt. Gegenüber den Kollegen von TheNextWeb hat sich der Hersteller geäußert und empfiehlt allen OnePlus-5-Besitzern, die den Fehler bemerkt haben, sich an den Support unter support@oneplus.net oder über die Webseite zu wenden. Man arbeite bereits an der Beseitigung des Problems. Womöglich wird der Hersteller in den kommenden Tagen ein Update bereitstellen.

Wie schon erwähnt ist das aktuelle Notruf-Problem aber nicht die einzige Schwierigkeit, die OnePlus meistern muss. So gab es unlängst auch Berichte darüber, dass das Display des Smartphones falsch herum eingebaut worden ist. Dies wiederum sorgte für Probleme in der Bedienung über den Touchscreen. Da der Hersteller einen Umbau der Komponenten ausgeschlossen hat, werden Käufer des OnePlus 5 wohl mit dem Fehler leben müssen.